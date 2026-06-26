Congo-Kinshasa: Le Président de la République a conduit les travaux de la 3e réunion de la Task Force de lutte contre l'épidémie d'Ebola

Ce jeudi, à la Cité de l'Union africaine, le Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la troisième réunion de la Task Force nationale chargée de la lutte contre la maladie à virus Ebola (MVE) qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC).

Cette séance de travail visait à faire le point sur l'évolution de l'épidémie et à dresser un état des lieux de la riposte. « À ce jour, nous comptons plus de 1 100 cas et 277 décès confirmés, soit un taux de létalité d'environ 26 % », a fait savoir le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Samuel Roger Kamba.

Plusieurs décisions ont ainsi été prises, parmi lesquelles le renforcement du contrôle des mouvements des populations autour des zones les plus touchées. Ce dispositif sera assuré par la Police nationale congolaise (PNC) et les services sanitaires : contrôle de la température, surveillance visuelle et respect des mesures d'hygiène, notamment le lavage des mains.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En outre, toute personne ayant été en contact avec un malade ne sera pas autorisée à quitter la zone affectée pendant une période de 21 jours et fera l'objet d'une surveillance sanitaire rapprochée. Il a également été décidé que toute personne provenant des zones touchées devra observer une période de surveillance de 21 jours avant d'envisager un voyage à l'étranger.

Par ailleurs, le Président de la République a demandé au Gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales et en coordination avec les équipes de la riposte, de mettre en oeuvre une assistance sociale et humanitaire en faveur des populations vivant dans les sites de déplacés.

Le Chef de l'État a aussi instruit les services compétents d'accélérer la construction des centres de traitement Ebola à proximité des sites de déplacés afin de rapprocher davantage la prise en charge des populations concernées.

Pour sa part, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a rassuré qu'aucun cas de maladie à virus Ebola n'a été enregistré dans la capitale congolaise.

Déclarée le 15 mai dernier, la maladie à virus Ebola touche actuellement trois provinces du pays : l'Ituri, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu. L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie avec 91 % des cas recensés. Cinq zones de santé concentrent à elles seules 85 % des cas enregistrés dans cette province : Bunia, Rwampara, Mungwalu, Nyankunde et Nizi.