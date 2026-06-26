Afrique: Maroc, Afrique du Sud et Sénégal au Mondial 2026 - Les uns dansent, les autres retiennent leur souffle

Certains vont savourer leur qualification, qu'elle ait été arrachée dans la douleur ou pas, tandis que d'autres vont continuer à trembler. Ce sont ces cas de figure que la nuit de mercredi a donnés à voir du football africain dans ce Mondial nord-américain. Commençons par le Maroc.

En effet, les Lions de l'Atlas sont bien qualifiés pour les huitièmes de finale, et pourtant, le scénario a failli virer au cauchemar. Face à Haïti, qui sur le papier était l'adversaire le plus accessible du groupe, les hommes du coach Mohamed Ouahbi ont livré un match crispant, encaissant 2 buts avant de s'imposer finalement 4-2.

Un succès qui les place à égalité de points avec le Brésil, mais fait d'eux le 2e du groupe C en raison d'une différence de buts inférieure. Qualification attendue, certes méritée aussi, au bout du compte. Mais ce type de prestation contre une équipe haïtienne diminuée devrait susciter de sérieuses interrogations. Le Maroc vise le dernier carré ; donc il ne peut plus se permettre de tels trous d'air.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'événement véritablement historique de cette phase de groupes pour tout le continent africain, c'est la qualification de l'Afrique du Sud. Pour la première fois de son histoire en Coupe du monde, les Bafana Bafana franchissent le cap du 1er tour. Une victoire sobre mais suffisante face à la Corée du Sud (1-0), sans trembler, sans calcul. Une performance pleine de maîtrise de la part d'une équipe qui, depuis quelques années, montrait du potentiel sans jamais concrétiser à ce niveau.

En 16es, ils affronteront le Canada, l'un des pays coorganisateurs. Sur le papier, les Canadiens ne sont pas non plus une forteresse imprenable. Une issue pour se frayer un chemin vers les 8es de finale est possible. Mais nous n'en sommes pas là pour le moment. N'allons donc pas plus vite que la musique, car le foot nous a appris la modestie.

Enfin, il y a le Sénégal. Une situation des Sénégalais qui est devenue, au fil des matches, une véritable énigme. Champions d'Afrique, les Lions de la Teranga ont laissé filer de précieux points, si bien que leur avenir ne tient plus qu'à un fil. Ce vendredi soir, ils affronteront l'Irak ; un adversaire abordable en théorie, avec une grande probabilité de victoire, mais la victoire ne suffira probablement pas.

Il faudra aussi que les résultats dans d'autres groupes sourient au Sénégal pour qu'il espère décrocher l'une des 8 places réservées aux meilleurs 3es. Leur destin ne dépendant plus d'eux, les Djambars jouent maintenant les yeux rivés sur d'autres pelouses. C'est la pire des positions pour une équipe de ce calibre. En un mot comme en mille, certains ont retrouvé la sérénité, d'autres, une euphorie inédite et le reste l'angoisse sourde d'une nation autour de laquelle l'étau de la qualification se resserre au fil des matches.