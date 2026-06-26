Afrique Centrale: Trafic illicite de minerais de l'Est de la RDC - Washington sanctionne des sociétés rwandaises

Les Etats-Unis ont sanctionné jeudi 25 juin 2026 la raffinerie Gasabo Gold Refinery LTD, basée à Kigali, et un réseau de sociétés minières rwandaises, qu'ils accusent de faciliter le trafic illicite de minerais de l'Est de la RDC au profit de la rébellion de l'AFC/M23.

La Gasabo Gold Refinery Ltd ainsi que son président, Jean Malic Kalima, son directeur général, Bosco Kayobotsi, et trois sociétés minières rwandaises de Kagame sont désormais sous le coup de sanctions américaines.

Ces entreprises rwandaises sont :

Bugambira Mines LTD,

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Wolfram Mining and Processing LTD

Rwinkwavu Mining Corporation LTD.

Gel des avoirs

Désormais, leurs avoirs aux États-Unis sont gelés et toute transaction avec des personnes américaines leur est interdite. Ces sanctions font suite à la mise en oeuvre des Accords de Washington, signés le 4 décembre 2025 entre la RDC et le Rwanda.

Au début de juin 2026, le Département d'État américain avait pris des sanctions financières et juridiques contre deux hauts commandants de groupes armés actifs dans la région des Kivus : Gustave Kubwayo et John Imani Nzenze, affiliés respectivement aux FDLR et à l'AFC/M23.

Ils étaient accusés de graves violations des droits humains et d'attaques ciblées contre les populations civiles dans l'Est de la République démocratique du Congo.

Respect des accords de Washington

Le 30 avril dernier, Les Etats-Unis d'Amérique ont imposé des sanctions à l'ex-Président de la RDC, Joseph Kabila, accusé de déstabiliser le gouvernement de la RDC, en soutenant l'AFC/M23.

Dans un communiqué publié le 6 mars 2026, le ministère américain des Affaires étrangères avait aussi annoncé une politique de restrictions de visas visant plusieurs hauts responsables rwandais, accusés de contribuer à l'instabilité régionale. Il s'agit notamment de Vincent Nyakarundi, chef d'état-major de l'armée rwandais, et du chef d'état-major de la défense.

Quatre jours auparavant, Washington avait annoncé l'imposition de sanctions contre les Forces de défense rwandaises (RDF) ainsi que contre quatre de leurs officiers supérieurs, pour « leur soutien opérationnel direct » au Mouvement du 23 mars (M23) et à ses affiliés.