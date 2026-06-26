Sénégal: Kolda - Un couple placé en garde à vue pour infanticide présumé

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Kolda a interpellé, le 23 juin, un couple dans le cadre d'une enquête pour infanticide présumé, à la suite d'un signalement du médecin-chef de la région portant sur un cas jugé suspect, a-t-on appris.

Selon une source policière, les enquêteurs ont été alertés après l'admission d'une femme au poste de santé de Sikilo Ouest. La sage-femme ayant pris en charge la patiente a déclaré que cette dernière s'était présentée le 20 juin pour de fortes douleurs abdominales, avant de lui confier avoir accouché à domicile et que sa famille avait procédé à l'inhumation du nouveau-né.

La même source indique que le mari de la patiente a ensuite contacté la sage-femme, soutenant que son épouse lui avait affirmé avoir accouché au poste de santé et que le personnel médical s'était chargé de l'inhumation, une version contredite par les responsables sanitaires.

Entendue par les enquêteurs, la femme a livré une nouvelle version des faits, affirmant avoir accouché le 19 juin, en cours de route vers une structure de santé, d'un enfant mort-né qu'elle a présenté comme âgé de six mois de gestation. Elle a déclaré avoir abandonné le corps dans un endroit isolé, sous des feuilles.

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Le mari, marchand ambulant, a pour sa part rejeté les accusations selon lesquelles il aurait refusé de conduire son épouse à l'hôpital.

Les opérations de ratissage effectuées sur les lieux indiqués par la mise en cause n'ont permis de retrouver aucun corps. L'enquête de voisinage est également restée infructueuse.

Au regard des nombreuses incohérences relevées dans les déclarations des deux intéressés et de la gravité des faits, les enquêteurs les ont placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête, selon la même source.