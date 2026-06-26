Tunisie: « Malou Dwa--Sans remède » Nouveau titre de « BROUA » - La poursuite du voyage musical

Avec « Malou Dwa-Sans remède », « Broua» livre une oeuvre sensible et lumineuse qui annonce avec justesse les promesses de son prochain album.

Le groupe « Broua» a dévoilé, le 19 juin 2026, son nouveau single «Malou Dwa-Sans remède», quatrième extrait de son prochain album Hor el Ensen (Walk Free). Une nouvelle étape dans le parcours de cette formation cosmopolite qui, depuis plusieurs années, construit un langage musical singulier à partir des traditions tunisiennes, des sonorités méditerranéennes et d'influences contemporaines venues du jazz, du blues et des musiques du monde.

Dirigé par le compositeur, chanteur et violoniste tunisien Wissem Ziadi, Broua rassemble des musiciens originaires de Tunisie, de France, des Pays-Bas, de Bosnie et de Syrie. Son nom, emprunté au vocabulaire des pêcheurs tunisiens, signifie « tout droit devant». Une expression qui résume parfaitement l'esprit du groupe : avancer, explorer et créer sans perdre le lien avec ses racines.

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Depuis la sortie de son premier album Esfer en 2024, le collectif n'a cessé d'élargir son horizon artistique. Présent sur les scènes tunisiennes et européennes, Broua s'est produit dans plusieurs festivals de référence, parmi lesquels le Manchester Folk Festival, Sicajazz ou encore le Nazomerfestival aux Pays-Bas. Sa sélection à l'English Folk Expo en 2025 et à Babel Music XP en 2026 témoigne de la reconnaissance grandissante dont bénéficie aujourd'hui le projet sur la scène internationale.

C'est dans cette dynamique que s'inscrit «Malou Dwa», un morceau à la fois intime et universel. Le titre, dont la traduction littérale est « Sans remède », évoque ces blessures invisibles qui accompagnent parfois l'existence. Mais loin de céder à la résignation, la chanson transforme la douleur en cheminement intérieur.

Les paroles dessinent le portrait d'un être « blessé, sans remède en vue», habité par l'inquiétude et le doute. Pourtant, le texte rappelle que les périodes difficiles ne sont jamais éternelles, d'où son rythme assez jovial qui vient en contrepoint aux paroles. Le titre invite à élever son regard, à continuer de rêver et à faire de l'amour une force de résistance face à la haine.

À travers une écriture inspirée de la sagesse populaire, le morceau célèbre également le pouvoir de la création : « vivre par l'art », nourrir les graines de l'espoir jusqu'à ce qu'elles grandissent. Le refrain de la chanson apparaît comme une invitation à suivre la voix du coeur, à se défaire de la peur et à rester fidèle à ce qui élève.

Dans un monde traversé par les faux-semblants et les promesses trahies, «Malou Dwa» défend une forme de liberté intérieure, thème central de l'album Hor el Ensen. Une liberté qui ne s'acquiert ni par la fuite ni par l'oubli, mais par la confiance, la patience et la capacité à rester debout malgré les épreuves. Musicalement, le titre confirme l'identité de Broua : une écriture raffinée où les timbres des instruments dialoguent avec naturel. Entre héritage et modernité, le groupe poursuit ainsi son travail de réinvention des musiques tunisiennes dans une esthétique ouverte sur le monde.