Tunisie: Affaire Aman Allah Tissawi - la Fédération Tunisienne des Sports pour Handicapés s'explique

Dans le sillage des informations récemment diffusées concernant la situation du champion Aman Allah Tissawi, la Fédération a tenu à apporter des clarifications, dans un souci de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion du sport national, et afin d'éclairer l'opinion publique sur les données exactes et documentées du dossier.

L'instance fédérale rappelle son attachement aux performances réalisées par l'athlète, qui ont contribué à hisser haut le drapeau national sur la scène internationale. Elle souligne que l'accompagnement et le soutien dont bénéficie le sportif s'inscrivent dans une politique institutionnelle globale adoptée par l'État tunisien en faveur des athlètes d'élite, considérés comme des ambassadeurs du pays lors des compétitions internationales.

La Fédération précise que le ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi qu'elle-même, ont assuré l'ensemble des responsabilités administratives, techniques et financières liées à ce dossier, dans le strict respect des dispositions légales et des principes de continuité, d'égalité et de transparence dans la gestion du service public sportif.

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Dans ce cadre, plusieurs correspondances ont été adressées à la Banque centrale de Tunisie afin d'accélérer le traitement des transferts financiers liés à ce dossier et de surmonter les difficultés administratives rencontrées, dans le but d'assurer la continuité du programme de préparation dans les meilleures conditions.

La Fédération indique par ailleurs que le sportif a été officiellement informé de l'avancement des procédures de transfert, désormais dans leur phase de traitement final auprès des institutions financières compétentes.

Sur le plan logistique, l'instance précise que l'ensemble des frais liés à l'athlète, notamment l'hébergement, la restauration et les dépenses d'organisation au centre d'entraînement aux États-Unis, sont pris en charge dans le cadre du contrat d'objectifs signé.

Concernant l'encadrement technique, la Fédération indique que l'entraîneur américain Scott Simmons a soumis une facture relative à ses prestations pour la période allant du 8 mars au 12 juillet 2026, correspondant à la durée complète du stage, pour un montant de 13 970 dollars. Ce montant couvre les frais de supervision technique, d'hébergement, de restauration ainsi que la participation aux compétitions et rassemblements sportifs, sur la base d'un coût journalier fixé contractuellement à 110 dollars, pour un total global convenu de 18 000 dollars. Le règlement sera effectué conformément aux procédures de transfert en vigueur.

Sur le plan sportif, la Fédération affirme avoir assuré un suivi régulier de l'athlète, notamment à travers la publication de ses résultats et performances sur ses plateformes officielles, citant plusieurs compétitions organisées en Californie au cours des mois d'avril et mai 2026.

Sur le plan administratif, elle précise que la signature du contrat d'objectifs a été finalisée le 13 avril 2026 via une procuration légale au profit du père de l'athlète, en raison de son absence du territoire national. L'attestation de transfert de devises a été obtenue le 6 mai 2026, avant la transmission du dossier à l'établissement bancaire compétent le 7 mai 2026 pour finalisation des procédures de transfert à l'étranger.

Enfin, la Fédération réaffirme que l'ensemble des démarches entreprises ont été réalisées dans le respect de la loi, avec responsabilité et transparence, et qu'elles traduisent l'engagement des autorités sportives à garantir la continuité du projet sportif de l'athlète dans les meilleures conditions.

Elle insiste également sur le principe d'égalité entre tous les sportifs d'élite dans le traitement des dossiers, sans distinction ni exception, afin d'assurer une gestion équitable des fonds publics.

La Fédération conclut en réaffirmant que l'accompagnement des champions ne se limite pas à la compétition, mais englobe l'ensemble du parcours sportif, de la préparation au financement en passant par le suivi et la valorisation médiatique, tout en exprimant sa fierté quant aux performances réalisées par Aman Allah Tissawi sous les couleurs de la Tunisie.