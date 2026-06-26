Tunisie: Mondial 2026 - Défaite de la Tunisie devant les Pays-Bas (1-3)

La sélection tunisienne a essuyé la défaite devant son homologue hollandaise (1-3), en match comptant pour la 3e et dernière journée du premier tour (Groupe F) du mondial 2026, disputé dans la nuit du jeudi au vendredi, à Kansas City (Etats-Unis).

Ilyes Sekhiri a permis aux Hollandais d'ouvrir la marqué dès la 3e en inscrivant un but contre son camps, avant que Brian Brobbey ne double la mise pour les siens à la 7e. Hazem Mastouri réduisait le score pour la Tunisie à la 54e, mais les hollandais revenaient à la charge pour tripler la mise par Jan Paul van Hecke à la 62e.

Il s'agit de la 3e défaite dans cette édition 2026 de la coupe du monde pour le des Aigles de Carthage, déjà éliminés après deux lourdes défaites précédentes contre la Suède (1-5) et le Japon (0-4).

Dans l'autre match du groupe, le Japon et la Suède se sont neutralisés en concédant le nul (1-1).

A l'issue de cette 3e journée, les Pays-Bas (1ers avec 7 points), le Japon (2e, 5 points) et la Suède (3e, 4 points) se qualifient pour les 16es de finale de la compétition.