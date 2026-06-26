Le « Colloque international sur l'avenir de la prise en charge et de la recherche sur le cancer » est accueilli dans la capitale gabonaise Libreville. Les experts du domaine mènent des réflexions pour trouver des solutions à cette maladie qui fait beaucoup de victimes. Au-delà de la portée scientifique de la rencontre, c'est l'implication discrète mais déterminante de la Première Dame Zita Oligui Nguema à travers sa Fondation Ma Bannière qui rendent possible ce rendez-vous du donner et du recevoir .

La rencontre de Libreville sur la lutte contre le cancer est une mobilisation portée par la Première Dame, soucieuse de la santé de ses compatriotes. Elle traduit ainsi sa volonté de faire de la santé publique, un levier majeur du développement humain.

Sa présence en qualité de marraine du colloque, témoigne de son engagement constant en faveur de l'amélioration de l'accès aux soins et du renforcement des politiques de santé publique au Gabon. Si son action est demeurée volontairement discrète, elle a été décisive dans la tenue de cette rendez-vous scientifique internationale.

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À travers la Fondation Ma Bannière, la Première Dame a joué un rôle moteur dans la mobilisation des partenaires nationaux et internationaux. Son implication illustre une vision fondée sur l'anticipation des défis sanitaires et la promotion de solutions durables au bénéfice des populations. « Derrière cette mobilisation scientifique internationale se trouve l'engagement constant de la Première Dame du Gabon, dont le soutien a été déterminant dans la concrétisation de cette initiative ».

Le Gabon, plateforme émergente en Afrique centrale

En soutenant ce colloque, la Fondation Ma Bannière contribue à positionner le Gabon comme une plateforme émergente de coopération scientifique et médicale en Afrique centrale. La présence d'experts internationaux de haut niveau traduit la crédibilité du plaidoyer porté par la Première Dame en faveur d'un meilleur accès aux innovations médicales.

Sans rechercher la lumière, la Première Dame a contribué à réunir autour du Gabon des experts de renommée mondiale afin de réfléchir aux solutions de demain contre le cancer. Grâce à l'implication de la Fondation Ma Bannière, ce colloque a permis au Gabon de se placer au coeur des réflexions internationales sur l'avenir de l'oncologie en Afrique.

Vers un transfert durable de compétences

Ce rendez-vous s'inscrit dans la continuité des actions portées par la Fondation Ma Bannière en matière de santé, de prévention et d'accompagnement des personnes vulnérables. Au-delà de l'événement, l'ambition est claire : favoriser le transfert de compétences, développer la recherche et renforcer les capacités nationales dans la lutte contre le cancer.

La Première Dame réaffirme son attachement à une médecine plus accessible, plus moderne et davantage tournée vers l'innovation en favorisant le dialogue entre chercheurs, cliniciens et décideurs.