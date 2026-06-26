Afrique Centrale: Des Congolais bloqués à la frontière tanzanienne de Rusumo regagnent Goma après plusieurs jours d'itinéraires alternatifs

Quelques dizaines de ressortissants congolais bloqués depuis plusieurs jours à Rusumo, à la frontière entre la Tanzanie et le Rwanda, ont commencé à regagner la ville de Goma depuis le début de cette semaine, dans la province du Nord-Kivu.

Selon plusieurs témoignages recueillis auprès des voyageurs ce 25 juin, le retour s'est effectué dans des conditions particulièrement difficiles, marquées par de fortes restrictions de transit imposées par les autorités rwandaises dans le cadre des mesures sanitaires liées à la lutte contre la maladie à virus Ebola.

D'après les personnes concernées, très peu de voyageurs ont pu transiter directement par le Rwanda, où les contrôles et restrictions restent strictement appliqués.

Face à ces contraintes, de nombreux Congolais ont été contraints d'emprunter des itinéraires alternatifs, notamment via le Burundi (Uvira-Bukavu-Goma) ou encore via l'Ouganda (Kisoro-Bunagana-Goma), des trajets longs et coûteux.

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Témoignage : des coûts élevés et des tracasseries

Un voyageur revenu de Tanzanie décrit un parcours particulièrement éprouvant :

« Certains disposant de passeports sont passés par le Burundi, mais ont été confrontés à de nombreuses tracasseries dans la plaine de la Ruzizi. Ils ont déboursé plus de 200 dollars en raison des multiples barrières. D'autres, munis de documents délivrés par les autorités de Goma, ont opté pour un itinéraire via Mutukula, Mbarara et Kisoro afin de rejoindre Bunagana. Ce parcours a également entraîné des coûts élevés. »

Depuis le 22 mai, le refus de transit par le Rwanda, justifié par les mesures sanitaires de prévention contre Ebola, a conduit à l'immobilisation de centaines de Congolais, principalement des commerçants revenant de Tanzanie, restés bloqués à Rusumo pendant près de trois semaines.

Les autorités concernées n'ont pas encore communiqué sur une éventuelle normalisation des flux transfrontaliers.