Afrique: Diplomatie - Des réformes annoncées pour moderniser les services administratifs et améliorer l'accueil des usagers

Dakar — Le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, a annoncé, jeudi, des mesures visant à moderniser les services administratifs et à améliorer la prise en charge des usagers, notamment les Sénégalais de la diaspora.

"Nous avons constaté des difficultés de fonctionnement et des pratiques inacceptables de corruption. Des enquêtes ont été menées et des arrestations ont été effectuées. Nous avons clairement adopté une politique de tolérance zéro", a-t-il déclaré devant l'Assemblée nationale lors de l'examen de projets de loi autorisant la ratification d'accords internationaux.

Dans le même temps, Cheikh Niang a souligné que les services administratifs font face à une forte augmentation de la demande, "ce qui exerce une pression importante sur les dispositifs existants et nécessite des ajustements structurels".

"Le ministère travaille à la modernisation et à la digitalisation progressive des procédures administratives, dans le but de réduire les déplacements des usagers, de simplifier l'accès aux services et d'améliorer leur efficacité", a dit Cheikh Niang.

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Le chef de la diplomatie sénégalaise a également évoqué la réflexion en cours sur le renforcement des infrastructures d'accueil, y compris en dehors de Dakar, "afin de rapprocher davantage l'administration des usagers et d'assurer une meilleure qualité de service".

Diplomatie et respect des droits humains

Abordant les questions de politique étrangère et humanitaire, Cheikh Niang a réaffirmé l'attachement du Sénégal à sa tradition diplomatique fondée sur la promotion des droits humains et le respect de la dignité humaine.

"La diplomatie sénégalaise repose sur le dialogue avec l'ensemble des partenaires, sans exclusion, privilégiant la concertation et la recherche de solutions consensuelles aux différends internationaux", a insisté le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

Selon lui, cette approche constitue un "pilier de la crédibilité internationale du Sénégal et de son engagement constant" en faveur de la stabilité et de la coopération entre les États.