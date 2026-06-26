Afrique: Déminage en Casamance, un enjeu majeur pour la sécurité et le retour des personnes déplacées (Ministre)

Dakar — Les opérations de déminage en Casamance constituent un enjeu majeur pour la sécurisation des populations, la relance des activités économiques et le retour des personnes déplacées, a déclaré, jeudi à Dakar, le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Cheikh Niang.

"Le déminage constitue un enjeu central pour la sécurité des populations et la reprise des activités économiques, notamment agricoles et commerciales", a dit le ministre devant les députés lors de l'examen de projets de loi autorisant la ratification d'accords internationaux.

Le chef de la diplomatie sénégalaise a souligné que les efforts engagés en Casamance s'inscrivent dans le cadre du processus de stabilisation et de consolidation de la paix dans cette partie sud du pays.

Selon lui, les opérations en cours visent à accélérer la dépollution des zones contaminées par les mines afin de rendre les terres à nouveau accessibles aux communautés et de favoriser la reprise des activités de production.

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"L'objectif est de permettre le retour des populations déplacées et la réhabilitation des terres affectées par plusieurs années de conflit", a expliqué le ministre.

Cheikh Niang a insisté sur le caractère multidimensionnel de cette démarche, estimant que le déminage ne relève pas uniquement d'une question de sécurité.

"Le déminage s'inscrit dans une dynamique globale de paix durable, associant sécurité, développement local et restauration de la confiance entre l'État et les communautés", a-t-il soutenu.

Le ministre a rappelé que la sécurisation des espaces autrefois exposés aux risques liés aux mines demeure une condition essentielle pour renforcer les investissements, améliorer les conditions de vie des populations et consolider les acquis du processus de paix dans cette partie méridionale du Sénégal.

Il a réaffirmé l'engagement des autorités à poursuivre les efforts entrepris avec les différents partenaires afin d'accélérer la dépollution des zones concernées et d'accompagner le développement socio-économique de la Casamance.