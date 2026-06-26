Sénégal: Alioune Dione inaugure l'incubateur communal de l'économie sociale et solidaire de Thiaroye-Gare

Thiaroye-Gare — Le ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, Dr Alioune Dione, a procédé jeudi à l'inauguration officielle de l'incubateur communal de l'économie sociale et solidaire (ESS) de Thiaroye-Gare, une commune du département de Pikine, dans la grande banlieue dakaroise.

"Ce moment marque un jalon essentiel, non seulement dans l'histoire de cette commune dynamique, mais aussi dans la trajectoire nationale de notre pays, engagé résolument dans la voie d'un développement local inclusif, solidaire et durable", a-t-il indiqué.

S'exprimant au cours de cette cérémonie, le ministre a expliqué que la mise en service de cet incubateur "ne constitue pas un simple acte symbolique, mais concrétise une ambition forte portée par une politique publique structurante qui met l'accent sur l'accompagnement des initiatives économiques solidaires, en particulier celles portées par les jeunes et les femmes".

"Ce projet s'inscrit pleinement dans le cadre de la Stratégie nationale de développement de l'économie sociale et solidaire et de la vision exprimée dans l'Agenda national de transformation Sénégal 2050", a ajouté Alioune Dione.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a affirmé que l'économie sociale et solidaire est bien plus qu'une alternative à l'économie conventionnelle.

"Elle est une réponse pertinente et porteuse aux défis sociaux de notre époque, reposant sur des valeurs de solidarité, d'équité, de responsabilité et de proximité. L'ESS permet de répondre aux besoins fondamentaux de nos populations tout en favorisant la création de richesses et le renforcement du lien social", a encore dit le ministre.

Des élus territoriaux, des représentants de l'administration territoriale locale, des membres d'associations communautaires et des délégués de quartiers ont pris part à cette cérémonie.