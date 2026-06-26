Sénégal: Kolda - 45 leaders religieux outillés à la promotion de la santé mentale

25 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kolda — L'ONG Enda Jeunesse Action a outillé, mercredi, quarante-cinq religieux de la région de Kolda (Sud) sur la santé mentale dans le but de faire de ces leaders d'opinion des acteurs clés de la promotion du bien être psychosocial des jeunes et des familles.

"Nous souhaitons que ces acteurs communautaires deviennent de véritables relais pour promouvoir le bien-être psychologique dans les familles, auprès des jeunes et dans leurs différentes localités", a expliqué Coumba Boye Sy, responsable du bureau régional de cette ONG, oeuvrant pour la protection, l'accompagnement, l'éducation et l'autonomisation des enfants et des jeunes les plus vulnérables en Afrique.

Intervenant lors du forum de sensibilisation des leaders d'opinion, elle a précisé que "cette offensive communautaire cible en priorité la protection et l'équilibre psychologique des enfants et des jeunes".

Au nom des leaders religieux, Oustaz Sana Baldé, facilitateur du forum, a salué l'organisation de cette formation qui "a permis d'armer les participants à la gestion des émotions, mais surtout aux mécanismes d'orientation vers les structures spécialisées de prise en charge de la santé mentale".

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"Les acteurs religieux sont souvent les premières personnes sollicitées lorsqu'un individu ou une famille traverse une difficulté. Il était donc, important qu'ils connaissent les structures de référence dans la prise en charge de la santé mentale", a-t-il soutenu.

Les participants ont apprécié cette démarche inclusive de l'ONG, qui "les positionne" en première ligne dans le combat pour la santé mentale et le soutien psychosocial à la base.

L'ONG Enda Jeunesse Action, oeuvre au-delà des leaders religieux à faire aussi des jeunes et des adolescents des relais de promotion de la santé mentale et du bien-être psychosocial.

Des séances de sensibilisation et des activités sont régulièrement organisées dans le cadre du projet dénommé "À l'école en toute sérénité", pour cette catégorie de la société afin de promouvoir la santé mentale dans les familles

Ce projet est exécuté à Kolda par Enda Jeunesse Action grâce à l'appui financier d'un partenaire néerlandais qui milite pour un environnement propice à la réussite scolaire des élèves.

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