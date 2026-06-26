Sénégal: Les entrepreneurs catholiques invités à investir dans les projets de jeunesse

Dakar — La ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, a exhorté, jeudi, les entrepreneurs catholiques à faire preuve d'audace en investissant davantage dans les projets portés par la jeunesse sénégalaise.

"Créer des emplois durables pour les jeunes n'est pas un acte de charité. C'est le meilleur investissement que nous puissions faire pour l'avenir", a lancé la ministre.

Intervenant lors d'un forum économique des dirigeants chrétiens d'entreprises, elle a réaffirmé la centralité du capital humain dans la stratégie de transformation nationale, qualifiant l'insertion des jeunes de "meilleur investissement" pour l'avenir du pays.

Au cours de ce forum placé sur le thème "Souveraineté économique : enjeux pour le développement et l'emploi des jeunes", la ministre a insisté sur le fait que "l'emploi éthique doit respecter la dignité humaine, offrir un salaire juste et transmettre des valeurs d'intégrité et de rigueur".

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Face aux dirigeants chrétiens d'entreprises, Djirèye Clotilde Coly, elle-même de confession chrétienne, a rappelé que l'économie ne peut se réduire au seul profit, invoquant les principes de l'enseignement social de l'Église pour appeler à replacer l'humain au coeur de l'entreprise.

Reconnaissant que "l'État ne peut pas tout" faire, elle a plaidé pour un partenariat solide avec les entrepreneurs partageant une vision morale du développement, tout en lançant un défi direct aux participants du forum.

"Je vous invite à oser. Oser investir dans les projets des jeunes, oser le mentorat, oser structurer des filières locales à forte valeur ajoutée qui coupent les liens de la dépendance", a-t-elle lancé.

Pour la ministre de la Jeunesse et des Sports, c'est par l'alliance entre la vision politique et l'audace entrepreneuriale que la souveraineté économique deviendra une réalité tangible, permettant à chaque jeune de "trouver la dignité par le travail sur sa propre terre".

En outre, s'inscrivant dans la vision stratégique "Sénégal 2050", elle a précisé que le nouveau référentiel national incarne une volonté de rupture avec les modèles de dépendance.

Dans le même temps, elle a tenu à rassurer les partenaires économiques, notant que cette orientation ne signifie nullement un isolement du pays.

"Notre but est de bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère, ancré dans des valeurs morales fortes, mais un Sénégal ouvert au monde", a-t-elle dit, précisant que le pays reste prêt à accueillir les investisseurs tout en exportant son propre savoir-faire.

L'agenda national de transformation "Sénégal 2050" entend offrir des opportunités d'emplois décents à deux actifs sur trois à cet horizon grâce à un secteur privé national fort, intègre et innovant.