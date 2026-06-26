Sénégal: Dématérialisation des pensions de retraire - L'IPRES va lancer une plateforme numérique le 1er juillet prochain

L'Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES) a annoncé, jeudi, le lancement officiel, le 1er juillet prochain, d'une plateforme biométrique dénommée "Preuve de vie biométrique : Maa Ngi Nii", destinée à simplifier les démarches des allocataires et à renforcer l'efficacité du contrôle de la preuve de vie grâce aux technologies numériques.

"Cette campagne s'inscrit dans une démarche claire : moderniser nos services, simplifier les formalités imposées à nos pensionnaires et sécuriser davantage le paiement des prestations servies par notre institution", a dit Cheikh Abdoul Aziz Wade, directeur par intérim de l'IPRES.

S'exprimant lors d'un point de presse, il a indiqué que la plateforme "Preuve de vie biométrique : Maa Ngi Nii" sera accessible à partir du 1er juillet 2026 avec une campagne de déploiement prévue sur trois mois à l'échelle nationale.

M. Wade a expliqué que, " pour la première fois, la formalité de preuve de vie pourra être accomplie à travers une plateforme numérique dédiée, accessible à l'adresse www.pdv.ipres.sn".

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Cette innovation numérique permettra, selon lui, de s'assurer que les pensions versées mensuellement aux 149 000 allocataires de l'IPRES sont effectivement perçues par leurs véritables bénéficiaires.

Le directeur général par intérim de l'IPRES a rappelé que la preuve de vie n'est pas une "formalité exceptionnelle", mais constitue "un exercice normal de contrôle pratiqué par l'ensemble des caisses de retraite [qui] participe à la transparence ainsi qu'à la préservation durable des droits des pensionnaires".

Il a ajouté que "la preuve de vie sera effectuée au moment du paiement par des agences spécialement mandatées à cet effet" pour les allocataires payés à domicile.

Les associations de retraités présentes, par lavoir de Médoune Dème, ont salué la mise en place de cette solution numérique, qui épargne les personnes âgées de devoir se déplacer pour toucher leurs allocations.

Il a dans le même temps plaidé pour la mise en place d'un comité ad hoc de validation pour une meilleure utilisation de la plateforme.