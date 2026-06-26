Sénégal: Bakel - Des acteurs de médias outillés sur la protection de l'enfance

Bakel — Quelque vingt-cinq acteurs de médias du département de Bakel (est) ont clôturé, jeudi, une session de renforcement de capacités sur la protection de l'enfant, à l'initiative du comité départemental de la protection de l'enfance (CDPE), a constaté l'APS

Cette formation de deux jours a été organisée à l'intention de journalistes, animateurs, blogueurs et influenceurs du département de Bakel.

"Cette formation s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des activités du CDPE, avec l'appui de l'UNICEF. Cette fois, on a choisi les acteurs de médias qui sont des porteurs de voix pour mieux véhiculer et partager les informations", a indiqué Dibor Ndiaye, point focal institutionnel du CDPE de Bakel.

La formation a porté sur la lutte contre les mutilations génitales féminines (MGF), les droits des femmes ainsi que sur les dispositions de la loi contre les MGF qui réprime les auteurs de ces pratiques jugées néfastes.

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"C'était nécessaire d'échanger avec les acteurs de médias sur les conséquences de ces pratiques pour qu'ils puissent mieux sensibiliser la population et leur rappeler" l'existence d'une loi datant de 1999 et qui "réprime toute personne qui s'adonne à cette pratique", a souligné Mme Ndiaye.

Présidant la clôture de la session de formation, le préfet du département de Bakel, Daouda Sène, a exhorté les acteurs de médias à faire bon usage des informations mises à leur disposition pour une meilleure prise en charge de la problématique de la protection de l'enfance.

"Grâce à vous, le CDPE s'est doté de moyens humains permettant d'arriver aux résultats escomptés, c'est à dire zéro violence contre les enfants. On a des renforts, des éléments engagés de plus dans cette lutte", s'est réjoui M. Sène, également président du CDPE de Bakel.