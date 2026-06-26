Cote d'Ivoire: Lutte contre le cancer - Le pays inaugure un institut de pointe pour renforcer son offre de soins

L'Institut Européen de Cancérologie d'Abidjan ouvre ses portes à Bingerville avec des équipements de dernière génération

La Côte d'Ivoire franchit une nouvelle étape dans le renforcement de son système de santé. Ce jeudi 25 juin 2026, la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, a procédé à Bingerville à l'inauguration officielle de l'Institut Européen de Cancérologie d'Abidjan (IEC), en présence de nombreuses personnalités, dont le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle.

Cette nouvelle infrastructure spécialisée constitue une avancée majeure dans la lutte contre le cancer, une maladie qui touche chaque année près de 21 300 personnes en Côte d'Ivoire. Elle permettra d'améliorer l'accès des patients aux traitements spécialisés, de réduire les délais de prise en charge et de limiter les évacuations sanitaires vers l'étranger.

Dans son intervention, le ministre de la Santé a souligné que l'ouverture de cet établissement s'inscrit dans la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, de doter le pays d'infrastructures sanitaires modernes capables de répondre aux besoins croissants des populations.

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L'Institut Européen de Cancérologie d'Abidjan est doté d'équipements de dernière génération répondant aux standards internationaux. Il dispose notamment d'un accélérateur linéaire Varian Halcyon IGRT-VMAT destiné à la radiothérapie de haute précision, d'un scanner de simulation de dernière technologie ainsi que d'une unité moderne de chimiothérapie. Ces équipements permettront aux patients de bénéficier de traitements plus performants, dans des conditions optimales de sécurité, d'efficacité et de confort.

L'ouverture de l'IEC vient renforcer un dispositif national de prise en charge du cancer déjà considérablement consolidé par l'État. Celui-ci comprend notamment le Centre National d'Oncologie Médicale et de Radiothérapie Alassane Ouattara (CNRAO) de Cocody, aujourd'hui considéré comme un établissement de référence dans le traitement des cancers en Côte d'Ivoire.

À cette offre viendra prochainement s'ajouter le Centre National de Radiothérapie, d'Oncologie Médicale et de Médecine Nucléaire (CNROM) de Grand-Bassam. Doté d'un PET Scan, ce futur centre permettra de renforcer davantage les capacités nationales de diagnostic précoce et de traitement des cancers.

Pour les autorités sanitaires, ces investissements traduisent la volonté du Gouvernement de faire d'Abidjan un véritable pôle médical d'excellence en Afrique de l'Ouest, capable d'offrir aux populations des soins spécialisés de qualité conformes aux meilleurs standards internationaux.

Le ministre de la Santé a salué l'engagement des promoteurs de l'Institut Européen de Cancérologie d'Abidjan ainsi que l'ensemble des partenaires ayant contribué à la réalisation de ce projet d'envergure.

« Ensemble, nous poursuivons notre engagement pour offrir aux populations des soins de qualité, accessibles et conformes aux meilleurs standards internationaux », a-t-il déclaré, réaffirmant la détermination du Gouvernement à poursuivre les investissements dans les infrastructures sanitaires au bénéfice des populations.