Cote d'Ivoire: Désinformation présumée - La Madgi annonce des poursuites judiciaires

La Mutuelle des Agents de la Direction Générale des Impôts (Madgi) à travers un communiqué dont fratmat.info a reçu copie, dénonce une série de publications qu'elle considère comme une campagne de désinformation visant son organisation.

Ces contenus, selon elle, diffusés ces derniers jours sur différents canaux de communication, notamment les réseaux sociaux, seraient selon la mutuelle le fait de la Coordination Dignité de la Dgi (Codidgi), en collaboration avec un média se présentant sous l'appellation Microlibre.

Face à cette situation, la Madgi explique avoir, dans un premier temps, privilégié la retenue. La mutuelle indique avoir choisi de rester fidèle à ses principes de responsabilité et de respect des institutions, en se concentrant exclusivement sur sa mission sociale auprès des agents de la direction générale des Impôts, qu'elle dit mener dans la transparence et le strict respect de la légalité.

Mais l'intensification des publications incriminées a conduit la mutuelle à revoir sa posture. Elle estime en effet que ces informations, qu'elle juge infondées et motivées par des intentions non avouées, sont susceptibles de fragiliser la confiance de ses adhérents ainsi que de ses partenaires.

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Dans ce contexte, la Madgi a décidé d'engager des poursuites judiciaires. Elle dit mandaté un conseil juridique afin de saisir les juridictions compétentes en vue d'identifier les auteurs de ces actes et leurs éventuels complices.

La mutuelle entend ainsi faire établir les responsabilités et défendre son image ainsi que celle de ses dirigeants.