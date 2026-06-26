Cote d'Ivoire: Réforme électorale - Le Pdci-Rda suggère la tenue d'une table ronde

Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire -Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda) appelle à l'ouverture d'un dialogue national inclusif sur la réforme du système électoral. Dans une déclaration publiée le 24 juin 2026 à Abidjan, le parti estime que la refonte de l'architecture électorale ne peut être conduite par le seul parti au pouvoir et plaide pour une démarche consensuelle associant l'ensemble des forces vives de la Nation.

À l'issue de la rencontre organisée le 22 juin dernier par le gouvernement dans le cadre du Dialogue politique, le Pdci-Rda dit avoir pris connaissance des orientations présentées par le Premier ministre concernant la réforme du système électoral ivoirien.

Dans sa déclaration, le parti note que le gouvernement reconnaît désormais les limites du dispositif actuel. « Le système électoral ivoirien n'a pas permis de restaurer durablement la confiance entre les acteurs politiques, les institutions et les citoyens », souligne le texte. La formation politique a également rappelé qu'il s'agit d'une position qu'elle a défendue depuis longtemps.

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Le Pdci-Rda se montre toutefois préoccupé par la méthode retenue. Selon lui, les études comparatives, missions d'expertise et consultations évoquées par le Premier ministre laissent entendre que « le Gouvernement semble avoir déjà largement décidé du contenu de la réforme annoncée ». Pour le parti, la question électorale revêt un caractère fondamental pour l'avenir démocratique du pays.

« Une réforme électorale n'est pas une réforme administrative ordinaire. Elle touche au fondement même du pacte démocratique », insiste la déclaration. Le document estime ainsi que les règles devant encadrer les futures élections ne sauraient être définies de manière unilatérale.

Le Pdci-Rda considère notamment que le Rhdp, en tant qu'acteur appelé à participer aux prochaines compétitions électorales, ne peut être « à la fois rédacteur exclusif des règles du jeu, organisateur de la compétition et concepteur de l'institution chargée d'en assurer l'arbitrage ».

Le parti déplore également le format de la rencontre du 22 juin dernier. Bien qu'annoncée comme une « séance de travail », celle-ci n'a donné lieu à aucun échange après l'intervention du Premier ministre, regrette le texte. Face à cette situation, le Pdci-Rda appelle à « l'ouverture urgente d'un dialogue national républicain inclusif, sincère et responsable » sous la forme notamment d'une table ronde consacrée à la réforme du système électoral.

Le parti rappelle avoir adressé au gouvernement, dès le 19 juin 2026, un courrier sollicitant la convocation d'un tel cadre de concertation en vue de la mise en place du futur organe électoral. La formation politique invite également la communauté nationale et internationale ainsi que les partenaires de la Côte d'Ivoire à soutenir cette initiative. Selon elle, seul un consensus entre le pouvoir, l'opposition, la société civile, les autorités traditionnelles et religieuses permettra d'éviter les crises électorales et les violences qui ont marqué le passé du pays. « Nous devons tirer les leçons du passé et il devrait désormais être clair pour tous que la paix doit se construire avant les élections et non après », affirme le Pdci-Rda.

Le vieux parti réitère sa disponibilité à participer à tout cadre de dialogue susceptible de déboucher sur « un système électoral accepté par tous, respecté par tous et garant de la stabilité, de la cohésion nationale et de l'alternance démocratique ».