Cote d'Ivoire: Football - Une campagne de sensibilisation contre les « faux agents » et la migration irrégulière annoncée à Abidjan

La lutte contre les « faux agents » sportifs et la migration irrégulière sera au coeur d'une campagne de sensibilisation prévue le 18 juillet 2026 à Abidjan. Baptisée « Protect Career », cette initiative a été annoncée par l'agence Sport Success à travers une publication diffusée sur ses réseaux sociaux, ce jeudi 25 juin 2026.

Selon les organisateurs, cette campagne vise à « attirer l'attention des jeunes footballeurs sur les risques liés aux offres frauduleuses qui compromettent de nombreuses carrières sportives ».

À l'origine de cette initiative, Varince Kouadio, agent de joueurs agréé par la FIFA, estime que la méconnaissance des procédures de recrutement et la quête d'opportunités à l'étranger exposent de nombreux jeunes joueurs à des réseaux peu scrupuleux.

« Chaque année, des milliers de jeunes footballeurs africains sont victimes de faux agents. Derrière les promesses de contrats ou d'essais à l'étranger se cachent souvent des escroqueries qui entraînent des pertes financières et mettent en péril des carrières », explique-t-il.

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Selon lui, le phénomène va bien au-delà de la simple fraude.

« Certains jeunes quittent leur pays avec l'espoir de réussir dans le football professionnel et se retrouvent finalement dans des situations de grande vulnérabilité. Il est donc important de les sensibiliser aux dangers de la migration irrégulière et de leur donner les outils nécessaires pour faire les bons choix », souligne-t-il.

La campagne « Protect Career » réunira ainsi de jeunes footballeurs, des parents, des éducateurs sportifs et d'autres acteurs du secteur autour des questions liées à la protection des talents et à la gestion de carrière. L'événement se tiendra le 18 juillet prochain au Centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréen Alassane Ouattara (CSCTICAO), situé à Adjamé Liberté.

L'objectif est notamment de « favoriser une meilleure compréhension du rôle des agents sportifs, des procédures légales de transfert et des mécanismes de prévention contre les arnaques ».

Selon une publication du média Ouest-France, datée du 5 juillet 2023, en Côte d'Ivoire, plus de 70 % des jeunes footballeurs sont contactés, au cours de leur carrière, par de faux agents ou des intermédiaires peu scrupuleux. Ces pratiques frauduleuses toucheraient chaque année des milliers de jeunes Ivoiriens désireux de rejoindre des clubs européens ou asiatiques, entraînant souvent d'importantes pertes financières et des situations d'abandon.

Pour Varince Kouadio, la sensibilisation demeure un levier essentiel pour préserver l'avenir des jeunes joueurs.

« Beaucoup de carrières auraient pu être sauvées grâce à une meilleure information. Notre responsabilité est d'aider ces jeunes à poursuivre leurs ambitions dans un cadre sécurisé et conforme aux règles du football », conclut-il.