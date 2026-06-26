Cote d'Ivoire: Jnsp - La ministre d'État Anne Désirée Ouloto-Lamizana invite les jeunes fonctionnaires à s'approprier les valeurs d'intégrité et de discipline

La ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto-Lamizana, a invité les jeunes fonctionnaires à adopter les valeurs fondamentales : l'intégrité, la discipline, l'esprit du service public.

Elle a fait cette exhortation, le mercredi 24 juin 2026, au Palais de la culture d'Abidjan-Treichville, lors d'une MasterClass sur le thème : « La fonction publique, d'hier, d'aujourd'hui et de demain ».

Selon la ministre d'Etat, il faut servir son pays pour en être digne. Mais également d'accepter d'aller servir là où l'administration a besoin d'eux. En d'autres termes, ils doivent accepter de rendre à leur pays ce qu'ils ont reçu en retour, a-t-elle insisté. Pour Anne Désirée Ouloto-Lamizana , la Fonction publique doit répondre aux exigences de performance, de transparence, de proximité et la qualité du service rendu aux usagers.

Pour Anne Désirée Ouloto-Lamizana, il faut rendre à l'Etat de Côte d'Ivoire ce qui lui revient. « On vous a formé gratuitement. Vous devez servir l'État avant d'aller ailleurs », a conseillé la ministre d'État, soulignant que le Président de la République Alassane Ouattara est fier des fonctionnaires de Côte d'Ivoire.

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« En quinze ans, vous-mêmes savez mieux comptabiliser que moi ce que vous avez gagné en termes d'utilité, de revalorisation salariale, de prime de transport, de prime ADO, en termes d'avancement même sans évaluation. Acceptez qu'on vous évalue maintenant parce que vous serez désormais évalués » a-t-elle indiqué. La ministre d'Etat a précisé que la Côte d'Ivoire entre désormais dans la cour des grandes nations et qu'elle doit être cette grande Côte d'Ivoire tant souhaité par le Président de la République, Alassane Ouattara.