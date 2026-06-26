Cote d'Ivoire: Renforcement des compétences numériques - L'UVCI forme des agents du Groupe Fraternité Matin

L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire (UVCI) a ouvert, ce jeudi 25 juin 2026, une session de formation au profit de douze agents du Groupe Fraternité Matin issus de la Rédaction, de la Direction des Systèmes d'Information (DSI) et de la Direction des Ressources humaines (DRH).

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du partenariat entre l'UVCI et la Société nouvelle de presse et d'édition de Côte d'Ivoire (SNPECI). Elle vise à accompagner les professionnels des médias dans leur adaptation aux défis de la transformation numérique et à renforcer leurs compétences face aux mutations des métiers de l'information et de la communication.

Pendant deux jours, les participants bénéficieront d'un renforcement de capacités autour de thématiques stratégiques liées aux nouveaux usages numériques. Les modules de formation portent notamment sur les flux de travail collaboratif et l'hygiène numérique, ainsi que sur l'éthique de l'intelligence artificielle et la maîtrise de l'information augmentée.

Ces thématiques s'imposent aujourd'hui comme des leviers essentiels pour moderniser les organisations de presse, améliorer les pratiques professionnelles et favoriser une utilisation responsable des technologies numériques.

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À l'ouverture de la session, le directeur de l'Unité de formation et de recherche (UFR) Informatique et Sciences du numérique de l'UVCI, Dr Georges Nogbou, a invité les participants à faire de cette formation un véritable espace d'apprentissage collaboratif.

« Je vous encourage à faire de cette session un cadre privilégié d'échanges, de partage d'expériences et d'innovation, favorisant la co-construction des savoirs », a-t-il déclaré.

Cette formation traduit la volonté commune de l'UVCI et de la SNPECI de promouvoir l'appropriation des outils numériques, de développer les compétences digitales des professionnels des médias et d'encourager un usage éthique et responsable de l'intelligence artificielle au sein des entreprises de presse.

Les organisateurs ont, à cette occasion, exprimé leur reconnaissance au président de l'UVCI, le Professeur Koné Tiémoman, ainsi qu'au directeur général de la SNPECI, Serge Abdel Nouho, pour leur engagement constant en faveur de ce partenariat stratégique, qui contribue au renforcement des capacités des acteurs du paysage médiatique ivoirien.