Cote d'Ivoire: Médias/35 ans après - Les pionniers de la presse ivoirienne ravivent la flamme

L'Association des Journalistes du Printemps de la Presse de Côte d'Ivoire (AJPPCI) a été officiellement présentée, le mercredi 24 juin 2026, à la Maison de la Presse d'Abidjan-Plateau, en présence de nombreuses personnalités du monde des médias.

Trente-cinq ans après l'avènement du pluralisme médiatique en Côte d'Ivoire, les artisans du « printemps de la presse » se sont retrouvés pour célébrer leur héritage et réaffirmer leur engagement en faveur d'un journalisme éthique, responsable et professionnel.

Dans une ambiance empreinte d'émotion et de nostalgie, les journalistes de la génération 1990-1995 ont revisité les grandes étapes d'une période charnière de l'histoire de la presse ivoirienne. Avec l'instauration du multipartisme, le pays a vu éclore les premières grandes expériences de presse plurielle. Entre 1990 et 1997, plus d'une trentaine de journaux ont ainsi vu le jour, contribuant à l'enracinement de la liberté d'expression et du débat démocratique.

Prenant la parole, le président de l'AJPPCI, Vakaba Touré, est revenu sur les défis auxquels cette génération de journalistes a dû faire face, tout en saluant son engagement en faveur de la liberté de la presse.

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« Nous avons exercé le journalisme durant les années les plus exigeantes, mais aussi les plus nobles. C'est une génération qui a contribué à bâtir les fondements de la presse pluraliste en Côte d'Ivoire », a-t-il déclaré.

Représentant le ministre de la Communication, Beda Guillaume a salué cette initiative, qu'il considère comme un facteur de renforcement de la cohésion entre les acteurs des médias ivoiriens. Il a également rendu hommage aux pionniers qui ont contribué à l'essor de la presse nationale.

Pour sa part, Sidibé Ladji, représentant le président de l'Autorité nationale de la presse (ANP), a salué « une génération pionnière » qui a ouvert la voie à une presse plus libre, plus diversifiée et plus professionnelle en Côte d'Ivoire.

Au-delà de la célébration, les membres de l'AJPPCI affichent une ambition claire : transmettre aux jeunes générations de journalistes les valeurs d'éthique, de rigueur professionnelle et de responsabilité qui ont guidé leur parcours. Un engagement qu'ils jugent d'autant plus nécessaire face aux défis liés à la transformation numérique, à la prolifération des fausses informations et aux profondes mutations du paysage médiatique.

La cérémonie a également été marquée par une minute de silence en mémoire des figures disparues de la presse et de la communication ivoiriennes, dont l'engagement et le professionnalisme ont durablement marqué l'histoire des médias dans le pays.