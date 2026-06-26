Ile Maurice: Navin Ramgoolam pourrait rejoindre Modi aux Seychelles

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, pourrait effectuer un déplacement aux Seychelles à l'occasion des célébrations du 50e anniversaire de l'Indépendance du pays. Selon nos informations, il a reçu une invitation officielle du président seychellois, Patrick Herminie, afin d'assister aux festivités marquant le jubilé d'or de la fête nationale seychelloise le 29 juin.

Cette invitation intervient alors que le Premier ministre indien, Narendra Modi, effectuera une visite d'État aux Seychelles du 27 au 29 juin. Le chef du gouvernement indien participera aux célébrations de la fête nationale en tant qu'invité d'honneur. Sa présence est considérée comme l'un des éléments importants entourant cet événement régional.

Toutefois, selon nos recoupements, Navin Ramgoolam n'a pas encore pris de décision définitive quant à sa participation. La raison principale demeure le calendrier parlementaire chargé à Maurice avec les débats postbudgétaires actuellement en cours à l'Assemblée nationale.

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En effet, selon l'Order Paper de l'Assemblée nationale de ce vendredi, l'étape du Committee of Supply figure à l'agenda. Cette phase est cruciale dans l'examen du Budget 2026-2027, car les différents ministères doivent défendre leurs allocations budgétaires. Le Premier ministre devra notamment être présent pour répondre aux questions concernant les portefeuilles dont il a la responsabilité, à savoir ceux de Premier ministre, de la Défense, des Affaires intérieures et des communications extérieures, des Finances, ainsi que de Rodrigues et des îles extérieures.

Selon nos informations, une possibilité envisagée serait que la partie concernant les ministères placés sous la responsabilité du Premier ministre soit examinée dès ce vendredi, avec une séance qui pourrait se prolonger jusque tard dans la soirée. Les autres ministères pourraient alors être abordés lundi.

Si ce scénario se concrétise, Navin Ramgoolam pourrait se rendre aux Seychelles dès le samedi 27 juin avant un retour prévu le lundi 29 juin. Sa participation dépendra donc de l'évolution des travaux parlementaires et du déroulement du Committee of Supply.