Ile Maurice: Sydney Pierre, «junior minister» au Tourisme - «Transparence fiscale et réforme stratégique du tourisme»

Sydney Pierre a livré une intervention marquée par des considérations à la fois économiques, institutionnelles et sectorielles, en particulier sur l'avenir du tourisme. Il a insisté sur la nécessité de replacer le débat budgétaire dans un contexte macroéconomique plus large.

Il a rappelé que la dette publique, estimée à environ 60 % du PIB en 2014, aurait fortement augmenté depuis, atteignant près de 90 % selon certaines projections, ce qui impose, selon lui, une vigilance accrue sur la soutenabilité des finances publiques. Il a également souligné l'importance des recommandations d'institutions internationales comme le Fonds monétaire international et les agences de notation pour maintenir la crédibilité financière du pays.

Sur le plan fiscal, il a appelé à plus de transparence dans la présentation des indicateurs clés, notamment le déficit budgétaire et le ratio dette/PIB, estimé à environ Rs 31 milliards dans les discussions actuelles. Il a mis en garde contre l'impact cumulatif des taxes indirectes sur les ménages, notamment sur les assurances et les produits de consommation.

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Le junior minister a défendu le maintien d'une pension universelle, estimant que toute réforme doit préserver la dignité des retraités. Il a également exprimé des réserves sur certaines modifications de la Banking Act, qu'il juge susceptibles d'affecter la confiance des investisseurs si les garanties judiciaires sont affaiblies.

Concernant le tourisme, il a plaidé pour une réforme structurelle de la formation, proposant que l'école hôtelière soit placée sous la tutelle du ministère du Tourisme afin de mieux répondre aux besoins du secteur. Il a aussi insisté sur le branding, la gestion des crises et la modernisation des compétences pour renforcer la compétitivité de Maurice.

En conclusion, il a appelé à une meilleure reconnaissance des expertises sectorielles pour soutenir une économie plus résiliente et durable.