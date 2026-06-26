Ile Maurice: Chetan Baboolall, député de Fron Militan Progresis - «Un Budget d'incertitude pour les ménages mauriciens»

26 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania

Chetan Baboolall a dénoncé un Budget d'incertitude pour les ménages mauriciens, avec près de Rs 40 milliards de recettes incertaines. Il a expliqué que le gel du means testing crée un manque estimé à Rs 30 milliards, auquel s'ajoutent les Rs 10 milliards attendus de l'accord sur les Chagos.

Il a rappelé que les pensions représentent environ 25% des dépenses publiques, tandis que le ratio travailleurs-retraités est passé de 16:1 en 1962 à 4,7:1 en 2025.

Le député de la circonscription de Montagne-Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est a aussi critiqué une politique économique qu'il juge déconnectée des réalités sociales, malgré une inflation annoncée à 3,7 % en 2025. Il a souligné que les prix de l'alimentation, de l'énergie et des soins restent élevés. Il a également dénoncé les nouvelles taxes, dont une hausse de 5 % sur certaines assurances et l'extension des taxes indirectes touchant les classes moyennes.

Selon lui, les priorités doivent inclure des réformes structurelles, la sécurité alimentaire, l'investissement dans les énergies renouvelables et la modernisation des infrastructures d'eau. Il a conclu que Maurice doit réformer l'État avant de demander davantage de sacrifices aux citoyens.

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