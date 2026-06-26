Ile Maurice: Kimberley Le Court-Pienaar - «Revenir au pays pour disputer ces titres procure toujours une émotion différente...»

interview

De retour à la compétition après plus de deux mois d'arrêt forcé, Kimberley Le Court-Pienaar a rapidement retrouvé le chemin de la performance en terminant quatrième du Tour de Suisse. Une prestation qui lui apporte confiance et satisfaction après des semaines de rééducation et de patience. Forte de ce retour réussi et de sensations prometteuses, la sociétaire de l'AG Insutance-Soudal Team tourne désormais son regard vers les Championnats nationaux, avec l'ambition de reconquérir les titres en jeu.

Quatrième au classement général final du Tour de Suisse, c'est une performance très satisfaisante après une absence de plus de deux mois? Qu'en pensez-vous ?

C'est un résultat dont je suis vraiment fière. En arrivant sur le Tour de Suisse, je ne savais honnêtement pas exactement où j'en étais de nouveau en conditions de course, car peu importe à quel point l'entraînement se passe bien, la compétition est toujours différente. Pour moi, ce résultat est donc vraiment encourageant.

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Il me donne beaucoup de confiance et confirme également que le travail effectué en coulisses durant ma récupération et mon retour était le bon. Bien sûr, en tant qu'athlète, on regarde toujours les domaines dans lesquels on aurait pu faire mieux, mais dans l'ensemble, je suis très satisfaite de la façon dont j'ai pu revenir et redevenir compétitive aussi rapidement.

Est-ce que sans ce contre-la-montre individuel essentiellement plat qui a avantagé les pures spécialistes, il aurait été possible pour vous de faire un résultat encore meilleur ?

Je pense qu'il est juste de dire que le contre-la-montre n'était pas l'étape la plus favorable pour moi, surtout sur un parcours majoritairement plat et particulièrement adapté aux pures spécialistes de l'exercice. Donc oui, sans cette étape, le résultat final aurait peut-être pu être un peu différent. Mais en même temps, les courses par étapes exigent d'être complètes et le classement général reflète toujours l'ensemble de la course.

Je préfère considérer cela comme un domaine dans lequel je peux encore progresser plutôt que comme quelque chose qui devrait me frustrer. Le point positif pour moi, c'est que je me suis sentie forte, compétitive et régulière lors des étapes en ligne, et c'est un aspect qui me donne beaucoup de confiance.

Comment avez-vous vécu cette période suivant votre blessure ? C'était difficile d'occuper votre temps autrement et de faire montre de patience avant de retrouver la compétition ?

Cela n'a certainement pas été une période facile. Lorsque vous êtes contrainte de rester éloignée de la compétition et de ce que vous aimez le plus faire, il y a toujours des moments frustrants, surtout lorsque vous vous sentez bien mentalement et motivée, mais que votre corps a simplement besoin de plus de temps. Je pense que le plus difficile a été d'accepter que je ne pouvais pas accélérer le processus et que la patience était la seule voie possible.

Mais en même temps, j'ai essayé d'utiliser cette période de la meilleure manière possible : en me concentrant sur les choses que je pouvais contrôler, en travaillant étroitement avec l'équipe médicale et mes entraîneurs, et en restant pleinement engagée dans le processus de rééducation.

Sur le plan mental, cela m'a beaucoup aidé de garder un objectif clair à l'esprit et de me rappeler que chaque petit pas faisait partie du chemin pour retrouver le niveau que je visais. Avec le recul, cette période m'a aussi permis de faire une sorte de remise à zéro et peut-être de revenir encore plus motivée et reconnaissante de pouvoir courir.

Les championnats de Maurice sont derrière la porte. Êtes-vous impatiente d'y être et de conquérir de nouveau les titres qui seront en jeu ?

Absolument. Participer aux Championnats de Maurice est toujours quelque chose de très spécial pour moi. Porter les couleurs nationales représente énormément, et revenir au pays pour disputer ces titres procure toujours une émotion différente de celle ressentie sur les autres courses de la saison.

Il ne s'agit pas seulement du résultat, mais aussi de représenter Maurice et de ressentir ce lien avec mon pays. Donc oui, je suis vraiment enthousiaste à l'idée d'être de retour et d'avoir l'opportunité de me battre à nouveau pour les maillots de champion. Après ces derniers mois, cela a encore plus de signification, et j'ai hâte de donner le maximum de moi-même.