Ile Maurice: Ambiance - Ça sonne, ça rit, ça pique...

Avant même le début de la séance d'hier, ministres et députés discutaient dans une ambiance presque détendue. Quelques minutes après l'ouverture de la PNQ, l'intervention de Navin Ramgoolam a été interrompue par une sonnerie de téléphone, provoquant une vague de rires générale.

Reprenant le fil des débats face à Joe Lesjongard, le Premier ministre a insisté : «My PNQ is very precise.» Une voix dans le fond a plaisanté : «Joe pe gagn dimal.» Navin Ramgoolam a renchéri : «You made the situation worse when you were in the government», provoquant des tapotements sur les tables. Il a aussi glissé à la speaker, Shirin Aumeeruddy-Cziffra, en référence au leader de l'opposition : «He does not like me to tell it.»

Sur la question des pensions, le chef du gouvernement a déclaré : «Nous sommes condamnés à le faire», déclenchant un soutien audible de la majorité. Joe Lesjongard a répliqué : «Koze, koze.» Des voix en arrière-plan ont, elles, lancé: «To pou gagn letan pou koze.». La speaker a tenté de calmer les esprits : «I'll give you time.» Dans la confusion, les échanges se sont multipliés. Patrick Assirvaden a déclaré : «To nepli kone ki pou koze-la.» Ajay Gunness a lancé en direction de l'opposition : «Al demann Pravind Jugnauth.» Des plaisanteries ont également fusé dans l'hémicycle, comme «pran Gooljaury» ou encore «pran Prakash Maunthrooa».

Dans un moment particulièrement tendu, lorsque Joe Lesjongard a affirmé que de nombreuses personnes ne pourront pas profiter de leur pension car elles seraient déjà décédées, la réplique a été immédiate. Patrick Assirvaden a lancé : «To pe fer enn maler.» Aadil Ameer Meea a ajouté : «Li ena boul kristal li.» Joanna Bérenger a protesté : «Be les li fer so travay leader lopozison.»

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