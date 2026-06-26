Ile Maurice: Ambiance - Ça sonne, ça rit, ça pique...

26 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania

Avant même le début de la séance d'hier, ministres et députés discutaient dans une ambiance presque détendue. Quelques minutes après l'ouverture de la PNQ, l'intervention de Navin Ramgoolam a été interrompue par une sonnerie de téléphone, provoquant une vague de rires générale.

Reprenant le fil des débats face à Joe Lesjongard, le Premier ministre a insisté : «My PNQ is very precise.» Une voix dans le fond a plaisanté : «Joe pe gagn dimal.» Navin Ramgoolam a renchéri : «You made the situation worse when you were in the government», provoquant des tapotements sur les tables. Il a aussi glissé à la speaker, Shirin Aumeeruddy-Cziffra, en référence au leader de l'opposition : «He does not like me to tell it.»

Sur la question des pensions, le chef du gouvernement a déclaré : «Nous sommes condamnés à le faire», déclenchant un soutien audible de la majorité. Joe Lesjongard a répliqué : «Koze, koze.» Des voix en arrière-plan ont, elles, lancé: «To pou gagn letan pou koze.». La speaker a tenté de calmer les esprits : «I'll give you time.» Dans la confusion, les échanges se sont multipliés. Patrick Assirvaden a déclaré : «To nepli kone ki pou koze-la.» Ajay Gunness a lancé en direction de l'opposition : «Al demann Pravind Jugnauth.» Des plaisanteries ont également fusé dans l'hémicycle, comme «pran Gooljaury» ou encore «pran Prakash Maunthrooa».

Dans un moment particulièrement tendu, lorsque Joe Lesjongard a affirmé que de nombreuses personnes ne pourront pas profiter de leur pension car elles seraient déjà décédées, la réplique a été immédiate. Patrick Assirvaden a lancé : «To pe fer enn maler.» Aadil Ameer Meea a ajouté : «Li ena boul kristal li.» Joanna Bérenger a protesté : «Be les li fer so travay leader lopozison.»

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