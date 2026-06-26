Ile Maurice: Un détenu met le feu à une bouteille en plastique dans sa cellule

Un incident survenu au centre de détention de Piton le samedi 20 juin a conduit à l'ouverture d'une enquête pour incendie volontaire. Un détenu de 33 ans, incarcéré dans le cadre d'une affaire de trafic de drogue, a reconnu avoir délibérément mis le feu à une bouteille en plastique à l'intérieur de sa cellule.

Vers 16 h 50 ce jour-là, un policier affecté à la surveillance des cellules du rez-de-chaussée du centre de détention a remarqué le comportement suspect du détenu occupant la cellule numéro 11. Ce dernier aurait sorti un briquet de la poche de son chandail avant de s'emparer d'une bouteille d'eau en plastique vide de 1,5 litre.

Il aurait d'abord enlevé l'étiquette de la bouteille avant d'y mettre le feu et aurait ensuite enflammé la bouteille elle-même. Le policier est rapidement intervenu. Comme les flammes se trouvaient près de la porte d'entrée de la cellule, il est parvenu à les maîtriser avec de l'eau avant de neutraliser le détenu.

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Heureusement, personne n'a été blessé et aucun dégât n'a été constaté au niveau des infrastructures du centre de détention. Les autorités estiment toutefois que l'incident aurait pu entraîner des conséquences beaucoup plus graves, le feu aurait pu se propager et mettre en danger la vie des autres détenus ainsi que celle des policiers présents sur les lieux. Après avoir été informé des accusations pesant contre lui, le détenu aurait expliqué son geste en affirmant qu'il ne souhaitait plus rester au centre de détention et voulait en être retiré.

À la suite de l'incident, il a été transféré dans une autre cellule tandis que la cellule concernée a été sécurisée pour les besoins de l'enquête. Une fouille effectuée sur le détenu n'a révélé aucun objet compromettant. En revanche, les enquêteurs ont saisi une étiquette partiellement brûlée ainsi qu'une bouteille en plastique endommagée par les flammes comme pièces à conviction. Un briquet a également été retrouvé dans les toilettes situées au rez-de-chaussée du centre de détention.

L'enquête a été confiée à la Criminal Investigation Division de Piton. Lors de son interrogatoire, le mercredi 24 juin, le détenu est passé aux aveux. Il a également participé volontairement à une reconstitution des faits en présence des officiers du Scene of Crime Office. À l'issue de l'enquête préliminaire, le suspect a été reconduit au centre de détention de Piton où il demeure en détention dans l'attente des procédures judiciaires. Les autorités poursuivent leurs investigations afin d'établir toutes les circonstances entourant cette affaire.