Ile Maurice: Kokil Ramduth, un piéton de 73 ans, mortellement fauché

La nuit du mercredi 24 juin a viré au drame à Bonne-Mère, dans l'est du pays. Vers 22 h 15, Kokil Ramduth, un retraité de 73 ans de la localité, a été renversé par une voiture sur la route principale. Il n'a pas survécu à ses blessures.

Au moment des faits, il pleuvait, rendant la visibilité réduite. La victime a été retrouvée allongée sur la route par les policiers de la station de Flacq dépêchés sur place. Le SAMU, mobilisé en urgence, n'a pu que constater l'is- sue fatale. L'autopsie a établi la cause du décès : un choc hémorragique provoqué par une lacération de l'aorte thoracique, une blessure interne d'une gravité absolue.

Au volant du véhicule impliqué, un trentenaire résidant à Bel-Air-Rivière-Sèche. Légèrement blessé lors de l'impact, il a été transporté à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam National, à Pamplemousses, où il a reçu les soins nécessaires. L'alcootest auquel il a été soumis sur les lieux s'est révélé négatif. Il a néanmoins été placé en détention à la station de police de Rivière-Sèche. Le temps que la lumière soit faite sur les circonstances exactes de l'accident. Le véhicule, endommagé, a été acheminé à la station de Flacq pour les besoins de l'enquête.