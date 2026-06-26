Ile Maurice: Un homme arrêté pour avoir agressé un policier

Une intervention policière à l'hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle, a dégénéré dans la nuit du mardi 24 juin, conduisant à l'arrestation d'un homme de 43 ans pour agression sur un policier ayant entraîné des saignements. Peu avant minuit, le policier, affecté au service de sécurité du département des urgences, a été sollicité par un infirmier après qu'un individu a adopté un comportement agressif envers plusieurs membres du personnel médical. L'homme aurait proféré des injures et perturbé le bon déroulement des activités au sein de l'établissement de santé.

Lorsque le policier est intervenu pour tenter de calmer la situation, il aurait constaté que l'individu présentait une blessure à l'oeil gauche et dégageait une forte odeur d'alcool. Malgré les tentatives de médiation, ce dernier serait devenu de plus en plus hostile. Il aurait d'abord poussé le policier à la poitrine avant de se diriger vers le département de radiologie. Le fonctionnaire l'a alors suivi et lui a de nouveau demandé de se conformer aux consignes. C'est à ce moment que le suspect aurait tenu des propos menaçants à l'égard des forces de l'ordre, affirmant notamment bénéficier d'appuis lui permettant d'échapper aux conséquences de ses actes.

La situation a rapidement dégénéré lorsque l'homme aurait asséné un coup de poing au visage du policier, provoquant une blessure à la lèvre supérieure accompagnée de saignements. Il aurait également agrippé l'uniforme de l'agent et tiré avec force, arrachant plusieurs boutons, un insigne d'épaule ainsi qu'un cordon réglementaire. Face à la violence de l'individu, des renforts policiers ainsi que des membres du personnel de sécurité de l'hôpital sont intervenus. L'homme a finalement été maîtrisé et arrêté. Même lors de son arrestation, le suspect aurait continué à résister et à proférer des insultes à l'encontre des policiers présents.

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Le policier blessé a reçu des soins à l'hôpital où il a été examiné par un médecin. Il souffrirait notamment de blessures à la lèvre supérieure et à la main droite. Plusieurs membres du personnel hospitalier et de sécurité ont été identifiés comme témoins de l'incident et devraient être entendus dans le cadre de l'enquête. Quant au suspect, il a été transféré à l'hôpital ophtalmologique de Moka pour des soins liés à sa blessure à l'oeil avant d'y être admis en observation. L'enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur les circonstances de cette altercation.