Ritish Ramful a défendu avec fermeté la stratégie budgétaire du gouvernement, en mettant l'accent sur la réforme des pensions, la discipline fiscale et la transformation structurelle de l'économie mauricienne. Selon lui, les choix budgétaires actuels répondent à une nécessité de soutenabilité à long terme.

Le ministre a justifié la réforme du système de pension non contributif par la dégradation des finances publiques héritées des années précédentes. Il a évoqué une situation marquée par une dette publique avoisinant 90 % du PIB, soit près de Rs 600 milliards, ainsi qu'un besoin budgétaire estimé à environ Rs 91 milliards pour la protection sociale.

Il a également rappelé que la Contribution sociale généralisée, qui avait permis de mobiliser près de Rs 25 milliards, n'a pas permis d'assurer une stabilité durable du financement des pensions. Pour lui, ces déséquilibres, combinés au vieillissement de la population et aux avertissements répétés des agences de notation, rendent les réformes inévitables.

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Sur le plan macroéconomique, Ritish Ramful a mis en avant des indicateurs qu'il juge encourageants. La croissance du PIB réel est estimée à 3,1 % en 2025, avec une projection de 3,5 % en 2027. L'inflation est retombée à 3,7 %, contre près de 7 % sur la période 2022-2024. Les réserves internationales dépassent USD 10,3 milliards, tandis que l'investissement total atteint environ Rs 146,7 milliards. Le taux de chômage, quant à lui, s'établit à 5,7 %, illustrant selon lui une relative stabilisation économique.

Le ministre a également détaillé la stratégie de croissance axée sur l'investissement et les exportations. L'objectif central est de doubler les exportations de biens, passant de USD 1,5 milliard à USD 3 milliards en cinq ans.

Cette ambition s'appuie sur le renforcement des accords commerciaux, notamment l'Afreximbank, l'African Continental Free Trade Area, le Common Market for Eastern and Southern Africa et la Southern African Development Community, ainsi que les partenariats avec l'Union européenne, l'Inde et la Chine. Il a aussi évoqué la modernisation du climat des affaires à travers un Business Facilitation Bill, des incitations fiscales pouvant atteindre 45 % pour les investissements productifs et l'introduction d'un régime de golden visa.

En matière de logistique, il a souligné la nécessité de renforcer le rôle portuaire de Maurice. Des réformes structurelles sont annoncées pour améliorer la compétitivité et attirer davantage d'investissements. En conclusion, Ritish Ramful a insisté sur le fait que la stabilité macroéconomique doit être transformée en dynamique de croissance durable. Selon lui, la réussite du Budget repose sur la discipline fiscale, l'exécution rigoureuse des réformes, et la capacité du pays à se positionner comme une économie d'investissement, d'innovation et d'exportation.