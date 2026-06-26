Ile Maurice: Londres espère signer le traité «dans les semaines et mois à venir»

Le gouvernement britannique reste engagé à finaliser l'accord sur les Chagos avec Maurice. C'est ce qu'a laissé entendre l'Attorney General britannique, Lord Richard Hermer, lors de son audition devant le Justice Committee de la House of Commons, le mardi 23 juin. Malgré les retards dans le processus de ratification et les interrogations entourant l'avenir politique à Londres, il a affirmé que l'accord demeure dans «l'intérêt national» du Royaume-Uni.

Interrogé sur le statut légal de Diego Garcia en attendant la ratification du traité, Lord Richard Hermer a d'abord défendu l'importance stratégique de l'accord conclu avec Maurice. «Le traité et l'accord sur les Chagos sont largement dans notre intérêt national», a-t-il déclaré. Il a rappelé que les négociations avaient été entamées sous le précédent gouvernement conservateur avant d'être reprises par l'actuel gouvernement travailliste.

Selon lui, l'objectif principal demeure la préservation de la base militaire de Diego Garcia. «Nous avons poursuivi ces négociations en raison de notre analyse de la sécurité nationale concernant l'importance de la base de Diego Garcia. C'est de cela qu'il s'agissait et c'est toujours le cas», a-t-il souligné devant les parlementaires britanniques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lord Richard Hermer s'est également dit optimiste quant à une signature prochaine de l'accord. «J'espère vraiment que dans les semaines et les mois à venir, nous serons en mesure de signer le traité, car cela est dans l'intérêt national de ce pays», a-t-il indiqué. Il a toutefois reconnu qu'il y avait eu un changement de position du côté américain depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. «Nous restons déterminés à essayer de le faire aboutir», a-t-il ajouté.

Questionné plus précisément sur le statut légal de Diego Garcia en l'absence d'un traité ratifié, l'Attorney General britannique a précisé que la situation actuelle reste inchangée. «En l'absence d'un traité signé, il n'y a pas d'accord international reflétant les termes du traité. Le statu quo ante demeure», a-t-il expliqué.

Ces déclarations interviennent alors que l'avenir politique au Royaume-Uni suscite de nouvelles interrogations, notamment autour du départ annoncé de sir Keir Starmer et de ses conséquences éventuelles sur le dossier Chagos. Certains responsables politiques britanniques opposés à l'accord ont appelé le prochain Premier ministre à abandonner le processus.

Cependant, du côté mauricien, cette situation n'est pas perçue comme un obstacle majeur. Selon nos informations obtenues d'une source proche du Prime Minister's Office, le départ de sir Keir Starmer ne remettrait pas en question l'avenir de l'accord. Nos sources indiquent qu'en cas d'arrivée d'Andy Burnham à Downing Street, les discussions pourraient même se poursuivre plus facilement, ce dernier étant considéré comme une personnalité issue d'une aile plus à gauche du Labour Party.

Toujours selon nos informations, une rencontre entre le Premier ministre, Navin Ramgoolam, et le futur chef du gouvernement britannique pourrait avoir lieu en marge du prochain Sommet du Commonwealth, prévu du 1eᣴ au 4 novembre à Antigua-et-Barbuda. Cette rencontre pourrait permettre aux deux dirigeants d'aborder directement la finalisation du dossier Chagos et les prochaines étapes du processus parlementaire britannique.