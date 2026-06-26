Ile Maurice: Le hub digital des courses mauriciennes

interview

Depuis deux semaines, Tiyo une nouvelle plateforme digitale a fait son entrée dans le paysage hippique mauricien. Dans l'entretien qui suit, Christopher David, un des initiateurs du projet nous donne plus de détails sur ce concept qui cherche à développer une interaction entre les passionnés de courses sur la toile.

Vous êtes un des fondateurs de TIYO, une nouvelle plateforme digitale dans le paysage hippique. D'emblée, pouvez-vous nous dire en quoi consiste TIYO ?

TIYO est une plateforme digitale qui rassemble les passionnés de courses hippiques autour d'une même communauté. Elle permet de suivre les pronostics, de comparer les performances des tipsters et des membres, de participer à des compétitions et d'accéder à des statistiques et analyses, le tout dans un environnement transparent et interactif. Notre ambition est de devenir le hub digital des courses hippiques à Maurice.

La plateforme n'est pas monétisée à ce stade. Quel est donc l'intérêt de s'abonner ?

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Aujourd'hui, notre priorité est avant tout de construire une communauté forte. En s'inscrivant gratuitement, les turfistes peuvent participer aux compétitions, suivre leur progression, mesurer leurs performances et profiter de toutes les fonctionnalités de la plateforme. Dès demain, à l'occasion de la Barbé Cup, un prix de Rs 5 000 sera remis au participant ayant cumulé le plus de points. Ce n'est qu'un début. D'autres récompenses, avantages et fonctionnalités viendront progressivement enrichir l'expérience au fil du développement de Tiyo.club

Il existe déjà plusieurs pages hippiques sur les réseaux sociaux. En quoi TIYO se démarque-t-il de ces nombreuses pages ?

Les réseaux sociaux permettent surtout de partager des opinions. TIYO va plus loin en offrant une véritable plateforme où les performances sont suivies, classées et mesurées de façon objective. Chaque membre construit progressivement sa réputation grâce à ses résultats. Cette dimension communautaire, compétitive et transparente fait toute la différence.

Pour conclure, TIYO a été lancé à l'occasion de la 6e journée, il y a deux semaines. Quel a été le retour des turfistes jusqu'ici ?

Les premiers retours sont très encourageants. Sur les réseaux sociaux, nous recevons de nombreux messages de passionnés de courses qui souhaitent en savoir davantage sur la plateforme et son fonctionnement. Nous constatons également une participation active sur TIYO. Les premiers utilisateurs semblent particulièrement apprécier le concept des classements, l'aspect communautaire et la transparence qu'apporte la plateforme. Bien sûr, ce n'est que le début, mais ces premiers signaux sont très positifs et nous encouragent à continuer d'enrichir l'expérience proposée.