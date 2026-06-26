Ile Maurice: Plusieurs arrestations dans le sillage de l'enquête

L'enquête sur le spectaculaire vol de quatre transformateurs du Central Electricity Board (CEB), d'une valeur estimée à Rs 1,2 million, a connu un important développement cette semaine avec l'arrestation et l'interrogatoire de plusieurs personnes, dont des responsables d'une entreprise de ferraillage de la région nord. Le vol avait été signalé le 8 mai par un haut responsable technique du CEB. Quatre transformateurs de marque LTL, d'une capacité de 150 KVA chacun, avaient disparu du poste électrique de Jin Fei, à Terre-Rouge. Les équipements auraient été dérobés entre la matinée du 5 mai et les premières heures du 6 mai.

Dès le signalement du vol, les enquêteurs de la Criminal Investigation Division de TerreRouge, assistés par la Divisional Crime Intelligence Unit du Nord, avaient lancé une vaste opération de collecte de renseignements afin d'identifier les auteurs de ce vol audacieux. Dans un premier temps, deux agents de sécurité affectés au site avaient été interrogés. L'un d'eux avait expliqué qu'à sa prise de service, les transformateurs ne se trouvaient déjà plus sur place. L'autre avait affirmé avoir constaté leur disparition lorsqu'il s'était présenté au travail le lendemain matin. Les perquisitions effectuées à leur domicile n'avaient rien donné.

L'enquête s'est ensuite orientée vers un camion soupçonné d'avoir été utilisé lors du transport des équipements volés. Le mercredi 24 juin, trois personnes ont été arrêtées puis interrogées par les enquêteurs. Le premier suspect, un entrepreneur de 33 ans, a déclaré avoir vendu le camion à une société spécialisée dans le recyclage de métaux en février 2023. Une perquisition menée à son domicile n'a révélé aucun élément incriminant. Toutefois, les policiers ont constaté qu'il faisait également l'objet d'une affaire distincte liée à une violation des conditions de sa remise en liberté. Il a ainsi été remis aux autorités avant d'être autorisé à partir après enquête.

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La directrice de la société de récupération de métaux a, quant à elle, confirmé l'achat du camion. Elle a expliqué aux enquêteurs que la gestion quotidienne de l'entreprise ainsi que l'entretien du véhicule relèvent principalement de son époux, qui serait davantage en mesure de fournir des informations sur l'utilisation du camion au moment des faits.

Après son audition, elle a été autorisée à quitter les locaux de la police. Son époux, également interrogé, a reconnu que le véhicule appartient à l'entreprise. Il a cependant affirmé ne pas savoir qui conduisait le camion le 5 mai. Il a néanmoins indiqué avoir reconnu l'un des occupants de la cabine comme étant un travailleur occasionnel de nationalité bangladaise employé par la société.

À l'issue de son interrogatoire, il a été placé en détention au centre de Piton en attendant sa comparution devant la justice. Le camion a été saisi et se trouve actuellement au poste de police de Terre-Rouge où il fait l'objet d'examens dans le cadre de l'enquête. Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances exactes du vol et d'identifier toutes les personnes impliquées dans la disparition des transformateurs du CEB.