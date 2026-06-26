Ile Maurice: Joe Lesjongard réclame le report des débats

Dès l'ouverture des travaux parlementaires ce vendredi 26 juin, le leader de l'opposition, Joe Lesjongard, a soulevé un Point of Order afin de demander le report des débats sur l'«Appropriation Bill 2026-2027» jusqu'au dépôt d'estimations budgétaires révisées.

Cette demande fait suite à l'annonce de l'abolition du means test annoncé hier par le Premier ministre, Navin Ramgoolam, à l'Assemblée nationale. Selon Joe Lesjongard, les estimations contenues dans le projet de loi de finances, notamment celles concernant la pension de vieillesse, reposent toujours sur un means test qui ne fait désormais plus partie de la politique du gouvernement.

Le leader de l'opposition a ainsi soutenu, dès l'entame de la séance, que les débats ne pouvaient se poursuivre sur la base d'estimations qu'il juge en contradiction avec la nouvelle orientation du gouvernement. Il a demandé que des estimations révisées soient déposées devant la Chambre avant la reprise des discussions sur le projet de loi. En réponse, la speaker, Shirin Aumeeruddy-Cziffra, a indiqué qu'elle avait besoin de temps pour examiner le Point of Order. Elle a annoncé qu'elle rendra son ruling après la pause du tea time. En attendant sa décision, elle a précisé que les débats sur le Bill se poursuivront normalement.