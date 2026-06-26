Ile Maurice: Franco Quirin - «Un Budget national n'est pas un laboratoire d'essais»

Franco Quirin a vivement critiqué la gestion gouvernementale de la réforme des pensions, qu'il juge précipitée, confuse et insuffisamment concertée. Il a remis en cause la manière dont le dossier avait été conduit, estimant que le gouvernement avait introduit une réforme majeure touchant «des centaines de milliers de Mauriciens» sans évaluation suffisante de ses conséquences sociales.

Il a particulièrement pointé du doigt l'introduction du means testing. Pour lui, cet épisode traduit une méthode de gouvernance préoccupante. «Un Budget national n'est pas un laboratoire d'essais», a-t-il lancé, estimant que les politiques publiques doivent être élaborées avec rigueur, concertation et stabilité. Il a également dénoncé l'incertitude dans laquelle se trouvent aujourd'hui les citoyens.

Selon lui, les changements successifs concernant l'âge de la retraite et la formule des pensions créent un climat d'instabilité, rendant difficile toute planification pour les ménages. Il a ainsi demandé des clarifications sur les intentions réelles du gouvernement : abandon de la réforme ou présentation d'une nouvelle version.

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Au-delà du dossier des pensions, Franco Quirin a soulevé une question institutionnelle, à la suite de déclarations du ministre de l'Intégration sociale, Ashok Subron, évoquant la prétendue influence de conseillers non élus dans les décisions gouvernementales. Sans alimenter la polémique, il a estimé que de telles affirmations soulèvent un enjeu de transparence dans l'élaboration des politiques publiques.

Sur le plan budgétaire, il a plaidé pour une meilleure rigueur dans la gestion des finances publiques. Il a appelé à un examen approfondi des dépenses de l'État, notamment les indemnités, frais de mission, véhicules officiels et autres avantages accordés dans les organismes publics. Selon lui, les efforts demandés aux citoyens doivent s'accompagner d'un exemple donné par l'État lui-même.

Enfin, Franco Quirin a consacré une partie de son intervention au secteur du sport, regrettant l'absence d'une véritable vision nationale. S'il a salué certaines allocations pour les infrastructures, il estime que les défis majeurs demeurent le financement des athlètes, le soutien aux fédérations et la structuration durable du sport mauricien. Il a notamment rappelé sa proposition d'un fonds spécial alimenté par les recettes du Loto afin de soutenir le sport de haut niveau.