Ile Maurice: Khushal Lobine, leader des Nouveaux Démocrates - «2026 doit être l'année de l'économie et des grands chantiers»

Khushal Lobine a salué l'orientation générale du Budget qu'il considère comme une étape vers un nouveau modèle économique fondé sur les réformes structurelles et l'investissement productif. Selon lui, le message du gouvernement est clair : 2026 doit être «l'année de l'économie» et des grands chantiers.

Il a rappelé les réformes institutionnelles engagées, notamment la restauration des pouvoirs du Directeur des poursuites publiques et le renforcement des institutions de contrôle, estimant qu'elles constituent les bases d'une gouvernance modernisée.

Le député de la circonscription de La Caverne-Phoenix a mis en avant les investissements de Rs 6,4 milliards prévus sur trois ans dans le secteur de l'eau, tout en soulignant des problèmes persistants de gouvernance. Il a rappelé que plusieurs institutions interviennent actuellement sans coordination suffisante et que les milliers de demandes de raccordement peuvent prendre jusqu'à un an, illustrant, selon lui, l'urgence d'une réforme globale.

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Sur le plan économique, il a salué les mesures visant à réduire les prix de plus de 700 produits à partir du 1eᣴ juillet et les initiatives de diversification des importations. Il a également soutenu la transition numérique et l'intégration de l'intelligence artificielle comme leviers de croissance.

Abordant le secteur portuaire, il a estimé que le trafic de 35 000 à 40 000 navires transitant par la région représente un potentiel de Rs 5 à 10 milliards annuelles.

Enfin, il a plaidé pour une réforme des pensions fondée sur la consultation nationale et a défendu une économie centrée sur l'humain, privilégiant la dignité, le bien-être et la justice sociale.