Ile Maurice: Jacques Édouard, député de Rodrigues - «Une transformation durable et inclusive de Rodrigues»

26 Juin 2026
L'Express (Port Louis)

Jacques Édouard a appelé à faire du Budget un levier de transformation sociale et sanitaire. Il a insisté sur la consolidation des systèmes de santé, la prévention du VIH/sida, la lutte contre les violences domestiques, ainsi que l'accès équitable aux services de santé sexuelle et reproductive.

Il a rappelé l'importance d'atteindre les Objectifs de développement durable (ODD 3 et 5), tout en saluant le travail du Parliamentary Forum de la Southern African Development Community et l'introduction du Domestic Abuse Bill, ainsi que la mesure du congé menstruel, jugée progressiste et inclusive.

Abordant Rodrigues, il a souligné que l'île repose sur quatre piliers : agriculture, pêche, artisanat et tourisme. Il a plaidé pour un fonds vert pour l'écotourisme et un programme d'agrotourisme intégrant les producteurs locaux. Face aux défis climatiques et à la baisse du budget de développement depuis 2025, il a proposé des investissements en dessalement solaire et en irrigation goutte-à-goutte pour sécuriser la production agricole.

En conclusion, il a appelé à une meilleure coordination entre le gouvernement et l'Assemblée régionale de Rodrigues afin d'accélérer l'exécution des projets et d'assurer une utilisation efficace et durable des fonds publics.

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