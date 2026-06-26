Ile Maurice: Fabrice David, «junior minister» à l'Agro-industrie - «Un Budget de reconstruction» pour relancer l'économie

Fabrice David a défendu avec fermeté la nouvelle orientation économique du gouvernement. D'emblée, il a présenté cette vision comme une rupture nette avec les modèles du passé, longtemps centrés sur le développement d'infrastructures visibles, souvent qualifiés de politique du «béton».

Désormais, a-t-il expliqué, «le pays s'engage dans une stratégie davantage tournée vers les compétences, la technologie et la productivité. Ainsi, des secteurs comme l'intelligence artificielle, la fintech, les énergies renouvelables et, surtout, l'économie bleue sont placés au coeur de cette transformation économique».

Par ailleurs, il a insisté sur la lecture du Budget actuel, qu'il qualifie de «Budget de reconstruction», faisant suite à une phase de «réparation». Selon lui, les défis accumulés au fil des années ne peuvent être résolus en un seul exercice financier. Toutefois, il a relevé plusieurs indicateurs encourageants, notamment la baisse de l'inflation, le recul du chômage, la consolidation des réserves nationales ainsi que la reprise du secteur touristique.

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En outre, une large partie de son intervention a été consacrée à la sécurité alimentaire et à l'économie bleue. À ce niveau, il a annoncé une augmentation du budget du ministère, qui passe désormais à Rs 5,2 milliards. De ce montant, Rs 2,2 milliards seront dédiées à la sécurité alimentaire, et Rs 1 milliard à la pêche et à l'économie bleue. Dans ce contexte, il a mis en avant la vulnérabilité des pays dépendants des importations alimentaires. Il a ainsi plaidé pour une stratégie de souveraineté alimentaire basée sur la production locale, tout en évoquant l'initiative 25 by 35 visant à renforcer la production agricole et de pêche.

De plus, il a souligné le potentiel stratégique de l'océan, appelé à devenir un véritable moteur de croissance et d'innovation. Enfin, il a cité plusieurs projets structurants tels que la Blue Economy Unit, les Assises de l'océan et la Mauritius Ocean Week, tout en évoquant une stratégie nationale visant à doubler la contribution de l'économie bleue au PIB d'ici 2035.