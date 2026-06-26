Ashok Subron a défendu avec vigueur la vision d'un Budget axé sur la justice sociale, la participation citoyenne et la modernisation de l'État-providence. Il a affirmé que les récents débats autour de la réforme des pensions avaient démontré l'émergence d'une nouvelle forme de démocratie où les citoyens participent directement à l'élaboration des politiques publiques grâce aux outils numériques et aux réseaux sociaux.

Le leader de Rezistans ek Alternativ de la circonscription de Port-Louis-Nord-Montagne-Longue estime que les modèles traditionnels de gouvernance verticale appartiennent désormais au passé. Selon lui, les événements des derniers jours ont prouvé que «les citoyens ne sont plus de simples observateurs, mais des co-créateurs des politiques publiques».

Le ministre est revenu sur la controverse entourant la réforme des pensions et le projet de means testing appliqué à la pension universelle de vieillesse. Il a salué la décision du Premier ministre, Navin Ramgoolam, de geler totalement cette mesure le 22 juin après de vastes consultations au sein du gouvernement et de la population. «Les voix des citoyens ont été entendues et respectées», a-t-il déclaré, qualifiant cette décision de démonstration de courage politique et de sagesse démocratique.

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Sur le plan administratif, Ashok Subron a mis en avant les progrès réalisés par son ministère. Celui d'e-Social Security, attendu depuis plus de 11 ans, est désormais en marche. Lancé le 18 mai 2026, il prévoit la numérisation de 10,5 millions de pages et de 350 000 dossiers de bénéficiaires sur une période de huit mois. À la fin juin 2026, près de 500 000 pages avaient déjà été digitalisées, ouvrant la voie à une gestion entièrement électronique des prestations sociales.

Le ministre a également présenté plusieurs mesures destinées aux personnes âgées. Entre juillet 2025 et juin 2026, 1 223 cas de maltraitance envers des seniors ont été signalés, dont 963 déjà résolus. De nouvelles réglementations sont en préparation afin d'élargir la définition légale de la maltraitance, d'avoir un Ombudsperson pour les personnes âgées et d'imposer une obligation de signalement des abus présumés. Une enveloppe de Rs 58 millions permettra en outre d'étendre les visites médicales à domicile aux personnes âgées de 80 ans et plus, alors que 100 jeunes Mauriciens seront formés pour assurer des visites mensuelles de suivi social.

Concernant les personnes en situation de handicap, le délai d'attente pour les évaluations médicales est passé de plus de quatre mois à seulement un mois et demi. Le taux d'approbation des demandes de pension d'invalidité et d'allocations pour les aidants a augmenté de 8 %. L'allocation mensuelle pour les aidants bénéficiera également d'une hausse, passant de Rs 3 500 à Rs 4 250 pour plus de 30 000 bénéficiaires.

Concernant la lutte contre la pauvreté, le seuil d'éligibilité au Social Register of Mauritius passera de Rs 14 650 à Rs 16 400 en 2026-2027, puis à Rs 17 500 l'année suivante. Cette mesure fera progresser le nombre de ménages bénéficiaires de 5 196 à 7 470, soit une hausse de 43,8 %, tandis que le nombre total de bénéficiaires passera de 10 019 à 27 000 personnes. Pour Ashok Subron, ce Budget est avant tout «un Budget pour les travailleurs, les familles vulnérables et les masses populaires», conciliant inclusion sociale, solidarité nationale et transition écologique.