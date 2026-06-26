Ile Maurice: Trafigura accuse l'épouse de Prateek Gupta d'avoir dissimulé des actifs

Le négociant en matières premières Trafigura a accusé hier devant un tribunal de Dubaï, aux Émirats arabes unis, Ginni Gupta, épouse du négociant en métaux Prateek Gupta, d'avoir dissimulé et cédé des actifs susceptibles de provenir de la fraude au nickel de plus de USD 600 millions imputée à ce dernier.

Selon Trafigura, Ginni Gupta a vendu l'an dernier une villa à Dubaï dans le cadre d'une transaction de USD six millions destinée à financer les frais de justice du couple au moyen d'actifs non déclarés. Le groupe affirme que cette opération constitue une «fraude délibérée» envers la justice.

En début d'année, la Haute cour de Londres avait conclu que Prateek Gupta avait orchestré pendant plusieurs années une fraude reposant sur des cargaisons prétendument composées de nickel de haute qualité, mais contenant en réalité des matériaux largement dépourvus de valeur. Trafigura cherche désormais à identifier et à geler des actifs aux Émirats arabes unis afin d'exécuter le jugement britannique, pour un montant total de plus de USD 700 millions, intérêts compris.

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Le négociant soutient également que Vision Investments, société dont Ginni Gupta est actionnaire, a acquis des actifs de plusieurs dizaines de millions de dollars, dont une participation indirecte dans la Silver Bank à Maurice, sans que l'origine des fonds ait été clairement établie. Les avocats de Ginni Gupta contestent ces accusations. Ils estiment que Trafigura a obtenu les mesures de gel d'avoirs sur la base d'informations incomplètes et demandent leur levée. L'audience doit s'achever incessamment.