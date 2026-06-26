Togo: Danger en ville

26 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Les conducteurs de triporteurs à bagages sont avertis : la police va intensifier les contrôles contre les chargements jugés dangereux.

L'avertissement a été lancé j par le commissaire divisionnaire Tassa Agba, chef de la Division de la sécurité routière (DSR), qui cible en particulier les conducteurs transportant du bois ou des barres de fer dépassant la longueur de leurs engins. « Un freinage brusque d'un véhicule de ce type peut empêcher d'autres usagers de réagir à temps », a-t-il souligné, précisant que si l'usage des tricycles n'est pas interdit à Lomé, le non-respect des normes de chargement expose désormais leurs conducteurs à des sanctions. Ces triporteurs chinois sont bon marché et permettent de créer des activités de livraison.

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