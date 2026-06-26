Togo: Finances publiques et climat

Le ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme a lancé jeudi un dialogue sur la budgétisation verte, réunissant responsables de programmes et cadres de l'ensemble des départements ministériels.

La budgétisation verte est une approche qui consiste à analyser et orienter les dépenses publiques en fonction de leur impact environnemental, un outil qui permet à l'État de s'assurer que ses investissements contribuent effectivement aux objectifs climatiques et aux engagements internationaux du pays, notamment les Objectifs de développement durable (ODD). En intégrant systématiquement les critères environnementaux dans la construction du budget, le Togo entend faire de la dépense publique un levier de transformation écologique, et se positionner comme un modèle de référence en matière de finances publiques durables en Afrique de l'Ouest.