Afrique: Indice du coût de la vie - Tunis parmi les 15 villes africaines les plus chères en 2026

25 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Selon le classement annuel de l'indice du coût de la vie 2026 publié par la plateforme internationale Numbeo, spécialisée dans les données relatives au coût de la vie, la capitale tunisienne occupe la 15e place parmi les villes africaines où le coût de la vie est le plus élevé. Tunis affiche un indice de 30,7 points.

D'après le rapport, la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, arrive en tête du classement africain avec un indice de 45,2 points. Elle est suivie par Addis-Abeba, en Éthiopie, avec 42,6 points, puis par Pretoria, en Afrique du Sud, avec 41,6 points. Tunis se positionne derrière plusieurs villes du Maghreb et du continent, notamment Tanger, Casablanca, Rabat et Marrakech.

Ce classement repose sur une comparaison des prix des principaux biens et services de consommation, incluant le logement, les transports, l'alimentation, les restaurants et divers services. La ville de New York sert de référence mondiale avec un indice fixé à 100.

L'indice Numbeo permet de mesurer les écarts relatifs du coût de la vie entre les différentes villes. Il ne reflète toutefois pas directement le niveau des revenus, le pouvoir d'achat des ménages ni les taux d'inflation officiels.

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Le positionnement de Tunis intervient dans un contexte économique marqué par la persistance des pressions inflationnistes et la hausse des coûts de plusieurs produits et services. Cette situation met en évidence les défis liés à la préservation du pouvoir d'achat des ménages tunisiens.

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