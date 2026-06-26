Tunisie: Le drapeau national levé à la Kasbah pour le 70e anniversaire de l'armée tunisienne

Une cérémonie militaire officielle s'est déroulée ce jeudi matin sur la place de la Kasbah, marquée par la levée du drapeau national, symbole de la souveraineté et de l'indépendance du pays.

L'événement, placé sous la présidence du ministre de la Défense Nationale, Khaled Shili s'inscrit dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire de la création de l'armée nationale.

Ont pris part à cette cérémonie les membres du Conseil supérieur des armées, le gouverneur de Tunis, ainsi qu'un parterre de hauts cadres militaires et civils du ministère et des représentants des autorités régionales