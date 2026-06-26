Afrique: Forum économique tuniso-italien - Vers une nouvelle dynamique de coopération et d'investissement

Sur instructions du Président de la République, Kaïs Saïed, les travaux du Forum économique et d'affaires tuniso-italien ont démarré hier à Tunis en présence de la Cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, et de plusieurs responsables italiens, dont le vice-président du Conseil des ministres et ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Antonio Tajani.

Un nombre important d'acteurs économiques et de représentants d'institutions des deux pays ont participé à la séance inaugurale, qui a constitué une occasion de mettre en avant la qualité des relations tuniso-italiennes et la volonté partagée de hisser davantage la coopération bilatérale dans tous les domaines, notamment les secteurs stratégiques et à fort potentiel économique.

Quelque 164 participants italiens, issus d'entreprises, d'associations et d'institutions économiques, prennent part à l'événement aux côtés de près de 443 participants tunisiens. La deuxième journée sera marquée par l'organisation de 395 rencontres B2B entre des entreprises des deux pays.

Inaugurant le forum, Sarra Zaâfrani Zenzri a souligné la solidité des relations historiques entre la Tunisie et l'Italie, qui célèbrent cette année le 70e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

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Ces liens reposent sur la proximité géographique, des échanges humains et culturels profonds ainsi que sur une confiance mutuelle consolidée au fil des décennies, a-t-elle rappelé.

La Cheffe du gouvernement a également mis en avant la progression des relations économiques bilatérales dans les domaines de l'investissement, du commerce, de l'énergie, de l'éducation, de la culture et de la recherche scientifique, soulignant que l'Italie figure aujourd'hui parmi les principaux partenaires stratégiques de la Tunisie.

Elle a, en outre, présenté les grandes orientations du Plan de développement 2026-2030, élaboré selon une approche participative inédite. Ce plan vise à bâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus compétitive grâce à l'amélioration du climat des affaires, à la modernisation du cadre législatif et institutionnel de l'investissement, à la simplification et à la numérisation des procédures administratives, au développement des infrastructures et des services logistiques ainsi qu'au renforcement de la formation professionnelle.

Sarra Zaâfrani a, par ailleurs, rappelé que l'Italie est le premier investisseur étranger dans le secteur énergétique tunisien, le troisième partenaire en matière d'investissements directs étrangers, l'un des principaux partenaires commerciaux du pays et un marché touristique majeur pour la Tunisie.

Elle a également mis en avant plusieurs projets structurants, notamment Elmed, projet d'interconnexion électrique entre la Tunisie et l'Italie constituant le premier lien électrique direct entre l'Afrique du Nord et l'Europe, ainsi que Tanit, un projet de coopération dans les domaines de l'agriculture et de la gestion de l'eau intégré au Plan Mattei pour l'Afrique.

La Cheffe du gouvernement a ensuite souligné la volonté de la Tunisie de développer davantage les investissements italiens dans des secteurs à forte valeur ajoutée tels que les énergies renouvelables, l'industrie automobile, l'aéronautique, les technologies de l'information et de la communication, l'intelligence artificielle, l'économie numérique, l'agriculture durable ainsi que les industries pharmaceutiques et agroalimentaires.

Elle a également insisté sur la nécessité de renforcer la coopération face aux défis environnementaux communs, notamment dans les domaines de la gestion de l'eau, de la sécurité alimentaire, de la protection du littoral et de l'adaptation au changement climatique.

Enfin, la Cheffe du gouvernement a réaffirmé l'ambition de la Tunisie de devenir une plateforme économique et industrielle régionale, un pont entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient, un acteur majeur des chaînes de valeur internationales et une porte d'entrée privilégiée vers les marchés africains.

Pour sa part, Antonio Tajani a réaffirmé l'engagement de l'Italie à renforcer son partenariat stratégique avec la Tunisie.

Rappelant l'excellence des relations et de la coopération entre les deux pays, il a souligné la progression des échanges économiques bilatéraux, qui ont atteint 6 milliards d'euros en 2025 avant d'enregistrer une hausse supplémentaire de 5,5 % au cours des deux premiers mois de 2026.

« Ces chiffres démontrent la solidité de notre relation et nous encouragent à poursuivre dans cette voie », a-t-il déclaré, estimant que ces indicateurs constituent une base solide pour renforcer davantage la coopération économique entre les deux pays.

S'adressant aux entrepreneurs italiens, Antonio Tajani les a encouragés à investir en Tunisie, assurant que son ministère, qui dispose d'une direction dédiée à la promotion des investissements, les accompagnera dans leurs projets. Il a également affirmé que la Tunisie est un pays accueillant, non seulement pour les touristes, mais aussi pour les investisseurs et les entrepreneurs.

Le programme du forum comprend une séance plénière consacrée aux outils de soutien au partenariat économique bilatéral, suivie de quatre panels thématiques portant sur l'énergie et la transition numérique, les industries avancées et les investissements, l'innovation et la durabilité dans les secteurs traditionnels, ainsi que les infrastructures de transport et la logistique.