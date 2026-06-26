Tunisie: Autoliv inaugure l'extension de son usine de Fahs avec un investissement de 84 millions de dinars

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie par intérim, Salah Zouari, a présidé jeudi 25 juin à El Fahs (gouvernorat de Zaghouan) la cérémonie d'inauguration de l'extension de l'usine du groupe suédois Autoliv, spécialisée dans la fabrication de volants automobiles et de dispositifs de sécurité routière.

L'événement s'est déroulé en présence du gouverneur de Zaghouan, Karim Brinji, de l'ambassadrice de Suède en Tunisie, Cecilia Wramsten Usher, du président d'Autoliv Europe, Magnus Jarlegren, ainsi que de la responsable de la coopération tuniso-allemande à l'ambassade d'Allemagne en Tunisie, Jacqueline Groth. Plusieurs hauts responsables du ministère, des entreprises sous tutelle et des structures nationales et régionales ont également pris part à la cérémonie.

Cette extension, réalisée selon les standards les plus avancés de l'industrie intelligente 4.0, s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à renforcer ses investissements et à élargir ses activités industrielles en Tunisie.

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Dans son allocution, Salah Zouari a souligné que ce projet reflète la confiance continue des investisseurs internationaux dans la Tunisie, ses compétences humaines ainsi que son potentiel industriel et compétitif. Il a affirmé que le pays dispose des atouts nécessaires pour attirer davantage d'investissements industriels et technologiques à forte valeur ajoutée, consolidant ainsi sa position de plateforme régionale et internationale dans l'industrie des composants automobiles.

Le ministre a également mis en avant la dimension technologique du projet, qui contribuera à améliorer la productivité d'Autoliv tout en renforçant la durabilité environnementale grâce à une meilleure efficacité énergétique, une utilisation optimisée des ressources et une modernisation du système logistique.

D'un coût estimé à près de 84 millions de dinars, cette extension devrait favoriser la création de nouveaux emplois qualifiés, développer les compétences nationales dans les métiers industriels avancés et renforcer l'intégration de l'économie tunisienne dans les chaînes de valeur mondiales.

Salah Zouari a rappelé que l'industrie des composants automobiles figure parmi les secteurs prioritaires du pacte de partenariat signé entre les secteurs public et privé afin d'améliorer sa compétitivité à l'horizon 2027. Ce secteur compte actuellement près de 300 entreprises industrielles et génère plus de 120 000 emplois en Tunisie.

En marge de la visite, le ministre a inspecté les différentes unités de production ainsi que les nouveaux équipements et lignes de fabrication installés dans le cadre du projet d'extension.

Présent dans 28 pays à travers 64 sites de production, le groupe suédois Autoliv fabrique environ 7 millions de volants automobiles par an, dont 4 millions sont produits en Tunisie et destinés exclusivement aux marchés européens.

Implanté à El Fahs et Nadhour, dans le gouvernorat de Zaghouan, le groupe a contribué depuis 1999 à la création de plus de 4 500 emplois, s'imposant comme l'un des principaux acteurs de l'industrie des composants automobiles en Tunisie.