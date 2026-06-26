Tunisie: Port de Radès - Installation d'un système américain de détection des radiations pour renforcer la sécurité

L'installation par les États-Unis d'un système américain performant de détection des radiations au port de Radès constitue une étape majeure dans le renforcement de la sécurité commerciale, économique et nationale de la Tunisie.

Grâce à cette technologie de pointe, les autorités tunisiennes disposent désormais d'outils plus rapides et plus précis pour détecter, dissuader et enquêter sur les tentatives de trafic de matières radioactives et nucléaires. Cette initiative vise également à renforcer la coopération sécuritaire entre la Tunisie et les États-Unis.

À cette occasion, l'ambassadeur des États-Unis, Joey Hood, a salué la collaboration des différentes institutions tunisiennes impliquées dans le projet. « Je remercie le Centre national des sciences et technologies nucléaires, la Douane tunisienne ainsi que l'Office de la marine marchande et des ports pour leur coopération dans la réalisation de ce projet important. Grâce à notre travail commun, nous soutenons les efforts de la Tunisie pour sécuriser ses frontières et protéger la sécurité de nos citoyens à l'aide de technologies américaines de pointe », a-t-il déclaré.

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Ce dispositif devrait contribuer à renforcer les capacités de contrôle aux frontières et à lutter plus efficacement contre les menaces liées au transport illicite de substances radioactives ou nucléaires.