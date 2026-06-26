Tunisie: Commerce extérieur - Accord final entre Tunis et Pékin sur le modèle unique du certificat d'origine

Le commerce bilatéral entre la Tunisie et la Chine franchit une étape réglementaire décisive. La Chambre de Commerce de Tunis (CCIT) valide la formule consensuelle du document commercial avec la Chine. Cette harmonisation technique va débloquer et fluidifier les exportations tunisiennes vers le marché asiatique.

En effet, dans l'optique de concrétiser les accords de libre-échange unissant les deux nations, la CCIT a officialisé la conclusion d'un accord technique final avec les autorités chinoises. Les deux partenaires sont parvenus à harmoniser l'intégralité des spécifications techniques, graphiques et textuelles du futur modèle unique de « certificat d'origine », document obligatoire pour les transactions transfrontalières.

Ce tournant administratif majeur répond à une forte attente des opérateurs économiques tunisiens. C'est en guise de réponse aux demandes des entreprises exportatrices locales que la CCIT a accéléré les négociations avec Pékin afin de lever les barrières administratives et de garantir une fluidité totale des flux de marchandises tunisiennes à destination des circuits de distribution asiatiques.

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Il est à noter que selon la dernière « note de veille » stratégique (référence Ref 02/26) publiée par la Chambre, un projet consensuel de certificat a été validé et immédiatement transmis aux ministères de tutelle pour obtenir l'homologation légale finale.

Impression officielle et généralisation imminente

Le déploiement logistique de ce nouveau document de douane est déjà planifié. Ainsi, une fois les autorités ministérielles auront acté l'approbation réglementaire, la version finale du certificat d'origine sera diffusée à l'ensemble du réseau des chambres de commerce de la République.

Celles-ci piloteront en direct l'impression des carnets officiels sécurisés par le biais de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (IORT). Ce document standardisé deviendra alors la seule référence légale pour toutes les entreprises tunisiennes commerçant avec la Chine.

Afin de sécuriser les chaînes logistiques nationales, la CCIT s'est engagée à communiquer en temps réel les prochaines directives douanières aux exportateurs. Et ce, pour garantir une transition opérationnelle optimale vers le marché chinois.